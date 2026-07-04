Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española más vista y dura menos de 2 horas

La historia gira alrededor de Max, un asesino profesional que decide abandonar definitivamente el mundo criminal luego de sufrir una tragedia que destruye a su familia.

Su hermano Lucero, decidido a quedarse con el control absoluto de la organización mafiosa, ordenó el asesinato del padre de ambos y también del hijo de Max. Esa traición marcó un antes y un después en la vida del protagonista, quien desapareció del ambiente criminal mientras intentaba convivir con el dolor.

Dos años más tarde, Max permanece oculto y completamente consumido por el deseo de vengarse. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Leo, un joven con problemas que termina convirtiéndose en una figura cercana y despierta nuevamente su sentido de protección.

Ese vínculo lo obliga a regresar al universo del crimen organizado para enfrentar viejos enemigos y saldar las cuentas pendientes con quienes destruyeron su vida.

Una película española que encontró su lugar entre los éxitos de Netflix

Durante los últimos años, las producciones españolas lograron consolidarse como una de las grandes apuestas de Netflix. Series y películas provenientes de España consiguieron trascender fronteras y atraer espectadores de todo el mundo gracias a historias de alta calidad y propuestas visuales cada vez más ambiciosas.

Dentro de ese escenario apareció Xtremo, una película que apostó por un estilo diferente al combinar el thriller criminal con las artes marciales y la acción de alto impacto. Lejos de centrarse únicamente en los diálogos o en la construcción psicológica de sus personajes, el filme decidió que el movimiento, los enfrentamientos físicos y las persecuciones fueran los verdaderos protagonistas.

El resultado fue una propuesta que rápidamente encontró su público y que, tiempo después de su estreno, continúa despertando interés entre quienes buscan una película intensa que pueda disfrutarse en menos de dos horas.

La influencia del cine coreano y de John Wick

La propuesta visual de Xtremo deja ver múltiples referencias al cine de acción asiático contemporáneo.

Las coreografías recuerdan al trabajo desarrollado durante los últimos años por distintas producciones coreanas especializadas en escenas de combate extremadamente elaboradas.

Al mismo tiempo, también aparecen elementos que inevitablemente remiten a la exitosa saga John Wick, especialmente por el modo en que el protagonista avanza decidido hacia un único objetivo mientras elimina obstáculos mediante una combinación de estrategia, fuerza física y precisión.

Luis Zahera vuelve a destacarse con un personaje intenso

Uno de los grandes atractivos de la película es la presencia de Luis Zahera, actor gallego que durante los últimos años construyó una sólida carrera interpretando personajes complejos y, muchas veces, vinculados al mundo criminal.

En Xtremo, Zahera interpreta a uno de los personajes más violentos de toda la historia, aportando una presencia intimidante que incrementa el conflicto en cada una de sus apariciones.

Su actuación vuelve a demostrar por qué se transformó en uno de los intérpretes más solicitados dentro de las producciones españolas.

El elenco principal de "Xtremo" con Luis Zahera

Teo García

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Andrés Herrera

Nao Albet

César Bandera

Mirá el tráiler oficial de "Xtremo" en Netflix