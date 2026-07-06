Pamela David reveló que Daniel Vila será operado nuevamente: "Viajamos a Nueva York, todo va a salir bien"

En ese mismo diálogo reveló que, para sobrellevar el intenso dolor, utilizó morfina durante más de seis meses bajo prescripción médica. “Te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir ‘basta’, no tomo más morfina”, relató.
Tras años de sufrimiento, Vila logró encontrar una solución gracias a un especialista del exterior y en 2018 se sometió a una intervención que, según aseguró, transformó por completo su vida. “Quedé perfecto, me cambió la vida”, afirmó.
Cabe recordar que este año también trascendió que el empresario permaneció internado durante algunos días a raíz de una infección. Sin embargo, ni él ni Pamela David confirmaron si la operación que afrontará en Nueva York está vinculada con aquel episodio o si responde a un nuevo problema de salud.