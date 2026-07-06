A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡FUERZA!

Pamela David reveló que Daniel Vila será operado nuevamente: "Viajamos a Nueva York, todo va a salir bien"

Pamela David reveló en Desayuno Americano que su marido deberá ser intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos y contó que permanecerán allí varias semanas.

6 jul 2026, 10:33
Banner seguínos en google Primicias Ya
Pamela David reveló que Daniel Vila será operado nuevamente: Viajamos a Nueva York, todo va a salir bien

Pamela David reveló que Daniel Vila será operado nuevamente: "Viajamos a Nueva York, todo va a salir bien"

Pamela David reveló que Daniel Vila será operado nuevamente: Viajamos a Nueva York, todo va a salir bien

Pamela David reveló que Daniel Vila será operado nuevamente: "Viajamos a Nueva York, todo va a salir bien"

Pamela David contó este lunes al revelar al aire una delicada situación personal que atraviesa junto a su marido, Daniel Vila. Con evidente emoción, la conductora de Desayuno Americano (América TV) dijo que viajarán de inmediato a Estados Unidos porque el empresario deberá someterse a una nueva operación.

“Esta noche viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”, expresó, intentando contener las lágrimas. Aunque evitó profundizar sobre el diagnóstico, adelantó que permanecerán varias semanas en ese país. “Todo va a salir bien, seguramente sea rápida la recuperación también. Pero la final del Mundial nos encontrará allá”, agregó con optimismo.

Si bien Pamela no precisó el motivo de la intervención, sus palabras despertaron preocupación y rápidamente surgieron especulaciones sobre una posible relación con los severos problemas de columna que Daniel Vila padece desde hace años. El presidente del Grupo América fue sometido a cuatro cirugías por un dolor crónico que durante mucho tiempo deterioró profundamente su calidad de vida.

En 2022, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el empresario recordó el difícil calvario que atravesó. “No sabía lo que era vivir sin dolor. Estás de mal humor… sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás”, confesó.

En ese mismo diálogo reveló que, para sobrellevar el intenso dolor, utilizó morfina durante más de seis meses bajo prescripción médica. “Te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir ‘basta’, no tomo más morfina”, relató.

Tras años de sufrimiento, Vila logró encontrar una solución gracias a un especialista del exterior y en 2018 se sometió a una intervención que, según aseguró, transformó por completo su vida. “Quedé perfecto, me cambió la vida”, afirmó.

Cabe recordar que este año también trascendió que el empresario permaneció internado durante algunos días a raíz de una infección. Sin embargo, ni él ni Pamela David confirmaron si la operación que afrontará en Nueva York está vinculada con aquel episodio o si responde a un nuevo problema de salud.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pamela David Daniel Vila

Lo más visto