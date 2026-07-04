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Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más exitosa de los últimos años

Esta película con Diego Peretti es uno de los thrillers psicológicos de Netflix más vistos por su historia cargada de tensión y grandes actuaciones.

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Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más exitosa de los últimos años. (Foto: Archivo)

Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más exitosa de los últimos años. (Foto: Archivo)

"La ira de Dios" volvió a posicionarse entre las películas argentinas más comentadas de Netflix. Protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, la película ofrece un thriller que atrapó tanto al público como a buena parte de la crítica especializada.

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Con una duración de apenas 98 minutos, esta producción dirigida por Sebastián Schindel propone una historia intensa donde la culpa, la manipulación psicológica y el abuso de poder se convierten en el eje de un relato que mantiene la tensión hasta el desenlace.

Basada en la novela La muerte lenta de Luciana B., del escritor Guillermo Martínez, la producción llegó originalmente en 2020 y más tarde desembarcó en Netflix, donde rápidamente encontró una nueva audiencia. Desde entonces, continúa apareciendo entre las recomendaciones para quienes disfrutan de las historias cargadas de suspenso, misterio y giros inesperados.

De qué trata "La ira de Dios" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

La película sigue la vida de Luciana Blanco, una joven que decide abandonar su puesto como asistente del reconocido escritor Kloster después de atravesar una situación que cruzó límites personales y profesionales.

Luego de esa decisión comienzan a sucederse acontecimientos cada vez más inquietantes. Uno por uno, distintos integrantes de su familia mueren en circunstancias difíciles de explicar. Frente a esa serie de tragedias, Luciana desarrolla la convicción de que existe una relación directa entre su antiguo jefe y las pérdidas que golpean a su entorno.

Sin pruebas suficientes para convencer a las autoridades y completamente aislada, la protagonista intenta encontrar ayuda en Sebastián Rey, un periodista con quien mantiene un vínculo del pasado. Juntos comienzan una carrera contrarreloj para descubrir qué está ocurriendo realmente antes de que una nueva tragedia vuelva a cambiarlo todo.

Mientras la investigación avanza, la película profundiza en cuestiones relacionadas con la culpa, el abuso de poder, la manipulación emocional y las consecuencias que pueden generar determinadas relaciones de dependencia.

Diego Peretti vuelve a destacarse en un papel inquietante

Uno de los grandes puntos fuertes de La ira de Dios es el trabajo de Diego Peretti, quien interpreta a Kloster, un reconocido escritor que construyó una importante carrera literaria y cuya personalidad despierta tanto admiración como desconfianza.

Lejos de los personajes más cercanos al humor que marcaron parte de su trayectoria, Peretti ofrece aquí una composición mucho más oscura. Su interpretación transmite una permanente sensación de misterio y consigue que el espectador nunca termine de comprender cuáles son sus verdaderas intenciones.

El elenco principal de "La ira de Dios"

  • Diego Peretti
  • Juan Minujín
  • Macarena Achaga
  • Mónica Antonópulos
  • Guillermo Arengo
  • Romina Pinto
  • Pedro Merlo
  • Santiago Achaga
  • Ornela D'elia
  • Juanita Reale

La película basada en una reconocida novela argentina

Uno de los aspectos que despertó mayor interés entre los espectadores es que la película adapta la novela La muerte lenta de Luciana B., escrita por Guillermo Martínez.

El relato literario ya proponía una historia marcada por la incertidumbre psicológica y por la permanente sensación de amenaza. La adaptación cinematográfica conserva esa esencia y apuesta por un ritmo narrativo que evita revelar demasiado antes de tiempo.

En lugar de apoyarse únicamente en escenas de impacto, la dirección privilegia la construcción gradual del suspenso. Esa decisión permite que la tensión crezca progresivamente mientras cada nuevo acontecimiento alimenta las dudas del espectador.

Una dirección que apuesta por el thriller psicológico

Sebastián Schindel desarrolló una puesta en escena donde la atmósfera resulta tan importante como los propios acontecimientos.

La fotografía utiliza tonos apagados que acompañan el clima opresivo del relato. Los silencios, las miradas y los espacios vacíos adquieren un peso narrativo que incrementa la sensación de peligro constante.

La dirección también evita ofrecer respuestas inmediatas. Cada escena incorpora nuevos interrogantes que mantienen viva la incertidumbre hasta los minutos finales.

Ese tratamiento convierte a La ira de Dios en una propuesta diferente dentro del cine argentino contemporáneo, especialmente para quienes buscan historias donde el suspenso psicológico tenga más protagonismo que la acción.

Tráiler oficial de "La ira de Dios" en Netflix

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