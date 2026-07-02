Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española para ver en pocos días

De qué trata "Entrevías", la serie española en Netflix

La trama gira alrededor de Tirso Abantos, un exmilitar de personalidad rígida y fuerte carácter que administra una ferretería en un barrio donde la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico forman parte de la vida cotidiana.

Su rutina cambia de manera radical cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. Esa situación obliga a Tirso a involucrarse personalmente para proteger a su familia, aunque eso implique enfrentarse a organizaciones criminales y poner en riesgo su propia vida.

A partir de ese momento, la serie desarrolla una sucesión de acontecimientos cargados de suspenso, persecuciones, enfrentamientos y decisiones difíciles que mantienen la tensión durante toda la historia.

José Coronado sostiene el peso de la historia

Gran parte del éxito de la serie se explica por la actuación de José Coronado, quien interpreta a Tirso Abantos con una enorme solidez.

El actor construye un personaje complejo, marcado por un pasado difícil y por un fuerte sentido del deber. Aunque suele mostrarse como un hombre duro e inflexible, la historia revela poco a poco una faceta mucho más humana, especialmente en la relación con su familia.

Ese contraste entre la firmeza y la sensibilidad convierte a Tirso en un protagonista con múltiples matices, capaz de transmitir emociones sin perder nunca la credibilidad.

Su interpretación recibió elogios por parte del público, que destacó la intensidad con la que logra sostener cada conflicto a lo largo de las cuatro temporadas.

Luis Zahera aporta una personalidad única

Otro de los grandes protagonistas es Luis Zahera, encargado de interpretar al inspector Ezequiel Fandiño.

Se trata de un policía con métodos poco convencionales y una personalidad completamente impredecible. A diferencia de Tirso, Ezequiel suele actuar con mayor improvisación y apela a estrategias que muchas veces rompen con los protocolos tradicionales.

Esa manera particular de enfrentar las investigaciones genera escenas cargadas de tensión, pero también momentos de humor que equilibran el tono dramático de la serie.

Gracias a ese estilo propio, el personaje consiguió convertirse rápidamente en uno de los favoritos del público.

José Coronado y Luis Zahera, la dupla que conquistó a los espectadores

La relación entre Tirso Abantos y Ezequiel Fandiño representa uno de los pilares fundamentales de Entrevías.

Ambos poseen formas completamente distintas de entender la justicia. Mientras el exmilitar defiende la disciplina, el orden y los valores tradicionales, el inspector apuesta por procedimientos mucho más flexibles y arriesgados.

Esas diferencias provocan permanentes discusiones y enfrentamientos. Sin embargo, también generan momentos de colaboración que enriquecen la historia y mantienen el interés capítulo tras capítulo.

La química interpretativa entre José Coronado y Luis Zahera fue ampliamente destacada por los espectadores, quienes consideran que ambos actores consiguen sostener el equilibrio entre el drama, la acción y algunos momentos de distensión.

Cuatro temporadas para disfrutar en Netflix y maratonear

Uno de los mayores atractivos de la serie es que su historia ya se encuentra completamente desarrollada. Con cuatro temporadas y 32 capítulos, los espectadores pueden comenzar la ficción sabiendo que encontrarán un relato con continuidad y evolución constante.

Cada nueva entrega amplía los conflictos personales de los protagonistas e incorpora desafíos cada vez más complejos que elevan el nivel de tensión.

Al mismo tiempo, aparecen nuevos personajes que enriquecen la trama y permiten explorar distintos aspectos del universo narrativo sin perder el foco principal.

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