La prueba que confirma que la China Suárez y Franco Deambrosi se conocían y que más preocupa a Icardi

Y tiene que ver con un posteo del año 2024 de la actriz donde aparecía un me gusta del propio piloto. “Él es piloto y likeaba a la China allá por el 2024”, comentó al respecto la influencer.

Se trataba de una imagen que la China subió en un día soleado en octubre de ese año desde Buenos Aires y se llevó la reacción virtual de Deambrosi.

“Bienvenido Franco al Wanda Gate”, remarcó Juariu en una imagen subida recientemente por el piloto tomando mate mirando el partido de Argentina frente a Cabo Verde del Mundial 2026 tras la aparición mediática del joven al ser vinculado a la actriz tras el explosivo posteo de Yanina Latorre.

El firme mensaje de Franco Deambrosi ante los rumores por la China Suárez

El piloto de automovilismo Franco Deambrosi compartió un comunicado desde las redes sociales ante los rumores que lo vincularon a la China Suárez.

"No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado", comenzó el corredor de carreras desde las redes sociales. Al tiempo que aclaró: "En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal".

"Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar", reconoció entonces en tono firme para inmediatamente deslizar misterioso: "Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos".

Y si bien en ningún momento nombró literalmente a la China Suárez, Franco Deambrosi intentó despegarse del vínculo amoroso que con la actriz que sugirió Yanina Latorre.

"Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", sostuvo el deportista, para despedirse de manera tajante y enfocado completamente en su profesión: "Nos vemos en la pista. #88", cerró.