La prueba que confirma que la China Suárez y Franco Deambrosi se conocían y que más preocupa a Icardi

La semana pasada Yanina Latorre destapó un nombre desconocido en medio de su fuerte enfrentamiento con Mauro Icardi por la supuesta crisis con la China Suárez.
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En medio del revuelo por el dato de Yanina Latorre, salió a la luz un guiño que suma más dudas a los rumores entre la China Suárez y Franco Deambrosi.
La semana pasada Yanina Latorre destapó un nombre desconocido en medio de su fuerte enfrentamiento con Mauro Icardi por la supuesta crisis con la China Suárez.
Desde sus historias de Instagran, la conductora del programa SQP (América Tv) compartió la imagen del piloto de carreras Franco Deambrosi, generando aln instante un enorme revuelo.
Lo cierto es que mientras continuaba el tenso ida y vuelta con el futbolista, el propio piloto rompió el silencio con un mensaje donde evitó profundizar en detalles y remarcó que "hay conexiones que no necesitan títulos" sembrando aún más misterio.
Lo cierto es que la especialista en redes Juariu detectó un particular detalle que comprueba que la China Suárez y Franco Deambrosi ya se conocían de antes.
Y tiene que ver con un posteo del año 2024 de la actriz donde aparecía un me gusta del propio piloto. “Él es piloto y likeaba a la China allá por el 2024”, comentó al respecto la influencer.
Se trataba de una imagen que la China subió en un día soleado en octubre de ese año desde Buenos Aires y se llevó la reacción virtual de Deambrosi.
“Bienvenido Franco al Wanda Gate”, remarcó Juariu en una imagen subida recientemente por el piloto tomando mate mirando el partido de Argentina frente a Cabo Verde del Mundial 2026 tras la aparición mediática del joven al ser vinculado a la actriz tras el explosivo posteo de Yanina Latorre.
El piloto de automovilismo Franco Deambrosi compartió un comunicado desde las redes sociales ante los rumores que lo vincularon a la China Suárez.
"No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado", comenzó el corredor de carreras desde las redes sociales. Al tiempo que aclaró: "En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal".
"Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar", reconoció entonces en tono firme para inmediatamente deslizar misterioso: "Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos".
Y si bien en ningún momento nombró literalmente a la China Suárez, Franco Deambrosi intentó despegarse del vínculo amoroso que con la actriz que sugirió Yanina Latorre.
"Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", sostuvo el deportista, para despedirse de manera tajante y enfocado completamente en su profesión: "Nos vemos en la pista. #88", cerró.