La picante advertencia de Egipto antes de enfrentar a la Selección Argentina: "Tenemos..."

El clima de los octavos de final de la Copa del Mundo empezó a jugarse con fuerza en los micrófonos internacionales. Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico de la selección de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan, palpitó el partido de octavos de final del Mundial 2026 de este martes ante la Selección Argentina con una frase ruidosa. Con la mira puesta en el choque eliminatorio en Atlanta, el colaborador del plantel de los Faraones buscó inyectar una dosis extrema de confianza en sus dirigidos y soltó una desafiante advertencia: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense".