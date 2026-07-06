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La picante advertencia de Egipto antes de enfrentar a la Selección Argentina: "Tenemos..."

El ayudante de campo del seleccionado africano encendió la previa del trascendental cruce eliminatorio de este martes en Atlanta. Lejos de achicarse ante la magnnitud de su rival, el entorno técnico de los Faraones mandó un fuerte mensaje de confianza.

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Ibrahim Hassan (izquierda) junto a su hermano Hossam Hassan

Ibrahim Hassan (izquierda) junto a su hermano Hossam Hassan, técnico de la Selección de Egipto

El clima de los octavos de final de la Copa del Mundo empezó a jugarse con fuerza en los micrófonos internacionales. Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico de la selección de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan, palpitó el partido de octavos de final del Mundial 2026 de este martes ante la Selección Argentina con una frase ruidosa. Con la mira puesta en el choque eliminatorio en Atlanta, el colaborador del plantel de los Faraones buscó inyectar una dosis extrema de confianza en sus dirigidos y soltó una desafiante advertencia: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense".

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En declaraciones al canal egipcio Sada al-Balad, el ayudante de campo del seleccionado africano remarcó la importancia de que los futbolistas no reparen en la figura del capitán argentino. La intención del cuerpo técnico de Egipto es neutralizar el peso psicológico que suele imponer la presencia del astro rosarino en la antesala de los partidos definitivos. Por este motivo, el colaborador técnico fue tajante respecto a la mentalidad que le transmiten al grupo de cara al compromiso: “No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", reveló de manera contundente sobre la estrategia interna.

El mensaje de los africanos no se quedó ahí, sino que apuntó a desmitificar el temor deportivo frente a los vigentes campeones del mundo conducidos por Lionel Scaloni. “¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel”, agregó Hassan, redoblando la apuesta sobre los recursos futbolísticos y colectivos que ostentan los Faraones para plantarse con autoridad en los Estados Unidos.

Cómo llega Egipto al partido de octavos de final contra Argentina en el Mundial 2026

El seleccionado africano arriba a este compromiso definitivo tras haber superado una prueba de fuego sumamente desgastante en la ronda de dieciseisavos de final, lo que templó el carácter del plantel.

Hassan se refirió al desempeño de los egipcios en la Copa del Mundo, que llegaron a esta instancia tras eliminar a Australia en dieciseisavos de final. Tras haber sorteado con éxito la definición por penales en su última presentación, la mentalidad de la delegación está puesta en romper los pronósticos de las casas de apuestas. “Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”, concluyó el ayudante de campo, dejando en claro que el cruce de este martes a las 13:00 en Atlanta será una verdadera batalla futbolística por un lugar entre los mejores ocho del planeta.

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