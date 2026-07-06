La picante advertencia de Egipto antes de enfrentar a la Selección Argentina: "Tenemos..."

Hassan se refirió al desempeño de los egipcios en la Copa del Mundo, que llegaron a esta instancia tras eliminar a Australia en dieciseisavos de final. Tras haber sorteado con éxito la definición por penales en su última presentación, la mentalidad de la delegación está puesta en romper los pronósticos de las casas de apuestas. “Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”, concluyó el ayudante de campo, dejando en claro que el cruce de este martes a las 13:00 en Atlanta será una verdadera batalla futbolística por un lugar entre los mejores ocho del planeta.