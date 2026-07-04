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Furor en Netflix: la película turca que está conquistando a todos con un drama romántico

Esta es la película turca de Netflix que conquistó a miles de espectadores con una historia cargada de drama, romance y misterio.

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Furor en Netflix: la película turca que está conquistando a todos con un drama romántico. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la película turca que está conquistando a todos con un drama romántico. (Foto: Archivo)

La película "Ceniza" se convirtió en una de las grandes sorpresas de Netflix. Con una historia que mezcla drama, romance y suspenso, esta producción turca logró captar la atención de los usuarios que buscan propuestas diferentes. Su duración (1 hora y 40 minutos) también juega a su favor, ya que permite disfrutar de una trama atrapante sin necesidad de dedicar toda una jornada.

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En los últimos años, las producciones internacionales ganaron un espacio privilegiado dentro del streaming. Series y películas provenientes de Turquía, Corea del Sur o España demostraron que las historias locales pueden transformarse en éxitos mundiales cuando ofrecen personajes sólidos y conflictos capaces de mantener al espectador frente a la pantalla hasta el último minuto.

En ese contexto aparece Ceniza, cuyo título original es Kül, una película que deja de lado los clásicos romances para construir un relato donde el deseo, la obsesión y los secretos terminan desencadenando consecuencias difíciles de controlar.

De qué trata la película turca "Ceniza" en Netflix

Según el adelanto oficial de Netflix: "Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía".

La protagonista es Gökçe, interpretada por Funda Eryigit, una mujer perteneciente a la alta sociedad que lleva una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Kenan, un exitoso empresario editorial interpretado por Mehmet Günsür.

Aunque desde el exterior todo parece funcionar de manera impecable, la rutina terminó convirtiéndose en una prisión emocional para Gökçe. La monotonía comienza a romperse cuando llega a sus manos el manuscrito inédito de una novela que todavía no fue publicada. Mientras avanza con la lectura, Gökçe queda completamente fascinada por uno de los personajes del manuscrito.

Movida por esa curiosidad, decide buscar en la vida real a Metin Ali, un misterioso carpintero interpretado por Alperen Duymaz, cuya personalidad parece coincidir con la descripción que aparece en la novela.

El elenco principal de "Ceniza"

Gran parte del éxito de la película descansa en las interpretaciones de sus protagonistas.

Funda Eryigit ofrece una actuación convincente al representar a una mujer dividida entre la estabilidad de su matrimonio y el deseo que despierta una experiencia completamente inesperada.

Por su parte, Alperen Duymaz aporta el misterio necesario para convertir a Metin Ali en un personaje difícil de descifrar durante gran parte de la historia.

Mientras tanto, Mehmet Günsür interpreta a Kenan, el esposo de Gökçe, cuyo descubrimiento sobre la infidelidad y el origen de esa relación desencadena el conflicto más importante de toda la película.

El reparto principal también cuenta con la participación de Nur Sürer, Yildiray Sahinler, Gökçe Eyüboglu, Seda Türkmen, Canan Atalay, Selin Vardarli y Abdullah Burak Kaya, quienes complementan una historia marcada por las emociones intensas y los constantes giros narrativos.

Una película turca que encontró su lugar entre las más vistas de Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones provenientes de distintos países, y Turquía volvió a demostrar que posee un enorme potencial para desarrollar historias capaces de conquistar al público internacional.

Lejos del formato tradicional de las telenovelas, Ceniza apuesta por una narrativa mucho más oscura, donde predominan los conflictos psicológicos y las relaciones marcadas por los secretos.

Su duración inferior a las dos horas también facilita que muchos usuarios la elijan como una opción ideal para disfrutar durante un fin de semana o una noche de películas.

Por qué esta película turca genera tanto interés

El atractivo principal de Ceniza reside en la combinación de varios elementos que suelen despertar el interés del público.

Por un lado, presenta un romance prohibido cargado de tensión emocional. Al mismo tiempo, incorpora un misterio que crece escena tras escena y mantiene abiertas numerosas preguntas hasta el desenlace.

Además, la historia propone un juego permanente entre literatura y realidad, mostrando cómo una ficción puede modificar profundamente la conducta de quienes se dejan llevar por ella.

Ese equilibrio entre drama, suspenso y emociones intensas convirtió a la película en una de las producciones turcas más comentadas dentro de Netflix y en una alternativa recomendada para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos con una fuerte carga emocional.

Mirá el tráiler oficial de "Ceniza" en Netflix

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