Nicolás Pachelo tras la condena por el crimen de María Marta García Belsunce: "No la maté"

"Yo me hago cargo de lo que hice, no de lo que no hice, yo del tema María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno”, sostuvo. En esa misma línea, Pachelo añadió: “Para la absolución de Carrascosa, el tribunal de Casación que lo absolvió tomó algunas cosas en cuenta: que la huella no era de él, y que no pudieron ubicarlo en el horario del crimen dentro de la casa. Bueno, a mí tampoco”.

En esa misma línea, en diálogo con El Trece, afirmó: “No la maté y no tengo la menor idea de quién lo hizo. Habría que preguntarle a la familia de María Marta, que encubrió todo. Yo creo que esta gente ha hecho un plan sistemático durante todos estos años". Y señaló: "Carrascosa instaló la teoría del accidente e hizo lavar con lavandina el baño que se podría haber preservado”.

Nicolás Pachelo sobre la condena por el crimen de María Marta García Belsunce

Al ser consultado acerca de la condena, precisó: “Hoy tengo sentimientos encontrados, es muy difícil de un día para el otro que te conviertan en asesino cuando demostré por 20 años que no lo soy”.

“No hay en el expediente actual una prueba nueva en mi contra, desde el 2002 no agregaron ni un florero de más que no haya estado en el 2002. Con todas estas pruebas condenaron a Carrascosa por homicidio y a la familia por encubrimiento. Entonces, qué voy a pensar, que necesitan condenar a alguien, no importa a quién”, completó.