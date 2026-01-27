Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género
Semanas atrás habían allanado la vivienda que ambos compartían en zona Norte y encontraron armas. La solicitud de la aprehensión la hizo el abogado de la actriz.
El abogado de Romina Gaetani solicitó en las últimas horas la detención inmediata de su ex pareja,el empresario Luis Cavanagh, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género. La presentación judicial se fundamenta en la existencia de una situación de “alto riesgo” para la actriz y en el peligro de entorpecimiento de la investigación.
El letrado querellante advirtió que el imputado aún no entregó un arma de fuego que tiene registrada a su nombre, pese a los reiterados pedidos y órdenes judiciales. Para la defensa de la víctima, esa conducta constituye un acto concreto de ocultamiento de prueba.
“El Sr. Cavanagh no puede desconocer el requerimiento de secuestro del arma de fuego de su pertenencia y, hasta el día de la fecha, no se ha presentado a los fines de su debida entrega ni ha realizado presentación alguna que lo justifique, lo que atenta contra el regular desarrollo del proceso y conforma un claro acto de ocultamiento y entorpecimiento probatorio”, sostiene la presentación judicial.
El documento agrega que, si bien existen distintas conductas que pueden encuadrarse dentro del entorpecimiento de una causa penal, todas se vinculan con la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas, un riesgo que, según la querella, sigue vigente.
El allanamiento y el arma que no apareció
El pasado 15 de enero, el juez de Garantías N.º 7 de San Isidro, Walter Saettone, ordenó un allanamiento en la vivienda del Tortugas Country Club que Gaetani y Cavanagh compartían. Durante el procedimiento, los efectivos policiales tenían la instrucción expresa de buscar la pistola calibre 9 milímetros que el empresario tiene declarada.
El arma no fue hallada, pero sí se secuestraron elementos de alto interés para la causa que investiga la fiscal María José Basiglio. En la vivienda encontraron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola 9 mm color negro con 14 municiones intactas, y una caja con ocho balas calibre 9 mm.
Además, los peritos hallaron 23 vainas servidas del mismo calibre y una pistola de aire comprimido calibre 4.5, también de color negro. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.
Gaetani, considerada en “alto riesgo”
En paralelo al avance de la causa, y luego de que Romina Gaetani fuera entrevistada por profesionales, el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave a pedido de la UFI de Género de Pilar, del Departamento Judicial San Isidro.
En ese documento, los especialistas advirtieron que la actriz se encuentra en una situación de “alto riesgo”, una calificación que reforzó el pedido de medidas más severas contra el imputado.
El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre, cuando Gaetani realizó la denuncia. Desde ese momento, se incorporaron testimonios relevantes y se acreditaron lesiones físicas sufridas por la víctima.
En el sanatorio de Pilar, donde fue atendida tras el episodio, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para casos de violencia de género.
ALLANARON AL EXNOVIO DE ROMINA GAETANI #A24
El relato del abogado de la actriz
En declaraciones televisivas, Ignacio Trimarco,abogado de Romina Gaetani, brindó detalles sobre el contexto del episodio. “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física”, explicó.
Según relató el letrado, fue la propia actriz quien se comunicó con una amiga, quien alertó a la Policía y al 911. “Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”, agregó.
Sobre la relación entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco señaló que la pareja se había separado tiempo atrás y estaba intentando retomar el vínculo. Si bien sostuvo que esta fue la primera vez que hubo agresiones físicas, aclaró que existieron otras formas de violencia previas. “Nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”, concluyó.