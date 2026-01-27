Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

El allanamiento y el arma que no apareció

El pasado 15 de enero, el juez de Garantías N.º 7 de San Isidro, Walter Saettone, ordenó un allanamiento en la vivienda del Tortugas Country Club que Gaetani y Cavanagh compartían. Durante el procedimiento, los efectivos policiales tenían la instrucción expresa de buscar la pistola calibre 9 milímetros que el empresario tiene declarada.

El arma no fue hallada, pero sí se secuestraron elementos de alto interés para la causa que investiga la fiscal María José Basiglio. En la vivienda encontraron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola 9 mm color negro con 14 municiones intactas, y una caja con ocho balas calibre 9 mm.

Además, los peritos hallaron 23 vainas servidas del mismo calibre y una pistola de aire comprimido calibre 4.5, también de color negro. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

romina gaetani La solicitud de la aprehensión la hizo el abogado de la actriz.

Gaetani, considerada en “alto riesgo”

En paralelo al avance de la causa, y luego de que Romina Gaetani fuera entrevistada por profesionales, el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave a pedido de la UFI de Género de Pilar, del Departamento Judicial San Isidro.

En ese documento, los especialistas advirtieron que la actriz se encuentra en una situación de “alto riesgo”, una calificación que reforzó el pedido de medidas más severas contra el imputado.

El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre, cuando Gaetani realizó la denuncia. Desde ese momento, se incorporaron testimonios relevantes y se acreditaron lesiones físicas sufridas por la víctima.

En el sanatorio de Pilar, donde fue atendida tras el episodio, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para casos de violencia de género.

El relato del abogado de la actriz

En declaraciones televisivas, Ignacio Trimarco, abogado de Romina Gaetani, brindó detalles sobre el contexto del episodio. “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física”, explicó.

Según relató el letrado, fue la propia actriz quien se comunicó con una amiga, quien alertó a la Policía y al 911. “Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”, agregó.

Sobre la relación entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco señaló que la pareja se había separado tiempo atrás y estaba intentando retomar el vínculo. Si bien sostuvo que esta fue la primera vez que hubo agresiones físicas, aclaró que existieron otras formas de violencia previas. “Nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”, concluyó.