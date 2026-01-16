Los escalofriantes hallazgos en la casa de Luis Cavanagh que lo complican en la causa de Romina Gaetani

Romina Gaetani y Luis Cavanah

Qué encontraron en la casa de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

“Novedades en la causa de Romina Gaetani”, anunció Marina Calabró al aire de DDM (América TV), antes de desmentir versiones previas. “Hubo un allanamiento en la casa de Luis Cavanagh, y si bien se dijo que no se había encontrado nada comprometedor, es mentira. Los hallazgos son escalofriantes ”, afirmó con contundencia.

El encargado de detallar el contenido del acta fue Martín Candalaft, quien leyó fragmentos del expediente judicial. “Se encontraron municiones, vainas servidas, es decir, los restos que quedan después de disparar una pistola, réplicas de pistola, pero no se encontró la pistola”, explicó. Y planteó la pregunta central del caso: “¿Dónde está la pistola de 9 milímetros?”.

Según precisó el periodista, el documento oficial da cuenta de la presencia de “ cartuchos de 9 milímetros, un panal de 23 vainas servidas, un calibre 9 mm, ocho municiones intactas con punta celeste, elementos de limpieza, piezas de un arma y accesorios, un cargador negro con capacidad para 15 proyectiles conteniendo en su interior 14 proyectiles intactos ”. Además, se habrían secuestrado tarjetas con la leyenda “Juan Luis Cavanagh”, lo que reforzaría la vinculación directa del material con el imputado.

Candalaft remarcó que “todo corresponde a la misma arma del mismo calibre” y subrayó un dato sensible: “Las pistolas de 9 milímetros son las que utilizan las fuerzas de seguridad habitualmente. Es el arma reglamentaria ”. En ese sentido, recordó que el allanamiento fue solicitado por Ignacio Trimarco, abogado de Gaetani, avalado luego por la fiscalía y finalmente autorizado por el juez. “Nadie cree que tenía todo esto y no tenía el arma”, sentenció, y agregó que Cavanagh habría solicitado la tenencia del arma faltante en el Boletín Oficial.

Sobre el procedimiento, Candalaft precisó que el allanamiento se realizó el jueves 15 de enero y que se actuó bajo protocolo habitual. Leyó textual del acta: “Al no obtener respuesta, procedemos a rodear el perímetro de la vivienda, hallando una ventana balcón sin traba de seguridad, procediendo al ingreso junto a los testigos y al gerente del country”. Luego se logró comunicación telefónica con Cavanagh, quien informó que estaba “de vacaciones en el sur” y señaló dónde se encontraba la llave de su habitación cerrada.

Este punto despertó suspicacias en el panel. “No quiero ser desconfiada, pero mi sensación es que él estaba convencido de que el allanamiento iba a llegar”, opinó la conductora temporaria, Marina Calabró. “Para que no le rompan la puerta dejó una ventana abierta, deja el cuarto cerrado y dice dónde está la llave para mostrarse predispuesto. Todo una puesta en escena lo de Cavanagh. La burla es que el arma no está ”, lanzó sin rodeos.

Por su parte, Guido Zaffora aportó un dato clave sobre el estado emocional de Romina Gaetani. “Me dicen que Romina sabía de todo este movimiento que había en la casa de Luis Cavanagh y todo lo que tenía, por eso el miedo de ella también”, aseguró, dando a entender que el material secuestrado podría explicar el temor que la actriz habría manifestado previamente.