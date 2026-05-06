En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
pobreza
CONMOCIÓN

Tragedia y pobreza: el triste final de un reciclador mientras revolvía la basura

El episodio ocurrió este miércoles en el Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata, donde la víctima trabajaba junto a otros recicladores que buscan materiales entre la basura.

El hecho ocurrió mientras un camión descargaba residuos en el predio marplatense.

El hecho ocurrió mientras un camión descargaba residuos en el predio marplatense.

La tragedia golpeó este miércoles al Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata cuando un reciclador de 29 años murió tras ser atropellado por un camión mientras buscaba materiales entre la basura. La víctima fue identificada como Luis Alberto Mosqueira.

Leé también Si tienes botellas de plástico vacías, tienes un tesoro en tu casa: la manualidad reciclada que es furor en redes sociales
si tienes botellas de plastico vacias, tienes un tesoro en tu casa: la manualidad reciclada que es furor en redes sociales

De acuerdo con fuentes policiales, efectivos que realizaban tareas adicionales en el predio advirtieron el accidente y dieron aviso inmediato. El hombre fue embestido por un camión Mercedes Benz de una empresa de contenedores, manejado por un conductor de 51 años.

Los investigadores creen que Mosqueira intentó subirse a un contenedor para revisar su contenido mientras el vehículo estaba en movimiento. En esas circunstancias cayó y fue aplastado por las ruedas traseras del camión.

en-este-predio-en-mar-del-plata-encontraron-el-cadaver-foto-gentileza-0223-3H5YWY4KO5DDHB3WSWVWMKEJRA (1)
La víctima tenía 29 años y murió en medio de una maniobra con un camión de residuos. (Foto: archivo).

La víctima tenía 29 años y murió en medio de una maniobra con un camión de residuos. (Foto: archivo).

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, pero el médico constató que la víctima ya había fallecido.

La causa quedó en manos de la UFI N°11 de Delitos Culposos, encabezada por el fiscal Germán Vera Tapia, quien caratuló el expediente como homicidio culposo. El chofer fue notificado de la causa y posteriormente liberado.

Además de las pericias realizadas por Policía Científica, la Justicia ordenó analizar las cámaras de seguridad del predio y tomar declaración a testigos para reconstruir cómo ocurrió el hecho. También intervino personal de Tránsito para practicar el test de alcoholemia al conductor.

Otra tragedia marcado por la violencia

El predio de residuos marplatense ya había sido escenario de un episodio dramático en agosto de 2024, cuando dos grupos de recicladores protagonizaron un enfrentamiento que terminó con un muerto y varios heridos.

Según se informó en aquel momento, cerca de cien personas participaron de la pelea y, en medio de los disturbios, algunos lograron quitarles las armas reglamentarias a policías que custodiaban el lugar. Durante la secuencia murió Emanuel Márquez, un joven reciclador de 23 años que recibió un disparo en la cabeza.

La principal hipótesis apuntó a que el tiro fatal pudo haber sido efectuado por uno de los agentes que intentaban repeler la agresión. Videos registrados en el lugar mostraron a efectivos disparando contra el grupo que los atacaba.

Él fue a trabajar para traerle el plato de comida a su familia”, expresó entonces Melany, pareja de la víctima, en declaraciones a un canal local.

Tras aquel episodio, el intendente de Mar del Plata de ese momento, Guillermo Montenegro, advirtió sobre el crecimiento de la violencia en ese tipo de entornos: “Esto no sucede todos los días, pero crece en silencio en todas las ciudades, nadie hace nada, y al cabo de unos años se terminan perdiendo todos los valores".

"Todos vimos las imágenes de la decadencia: robar, agredir y no respetar a un agente de seguridad es un delito que tiene que ser investigado”, consideró el jefe comunal, que ahora se encuentra en uso de licencia, en esa oportunidad en la red social X.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia pobreza Final Basura
Notas relacionadas
El desgarrador llanto de Manuel Ibero en Gran Hermano por la muerte de su perrita: "No quiero estar sin vos"
Apareció muerto el albañil Gustavo Daniel Breciaroli
Tiene 19 años y ya estuvo involucrado en una muerte: el nuevo choque que desató otra tragedia
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar