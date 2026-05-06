Tragedia y pobreza: el triste final de un reciclador mientras revolvía la basura

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, pero el médico constató que la víctima ya había fallecido.

La causa quedó en manos de la UFI N°11 de Delitos Culposos, encabezada por el fiscal Germán Vera Tapia, quien caratuló el expediente como homicidio culposo. El chofer fue notificado de la causa y posteriormente liberado.

Además de las pericias realizadas por Policía Científica, la Justicia ordenó analizar las cámaras de seguridad del predio y tomar declaración a testigos para reconstruir cómo ocurrió el hecho. También intervino personal de Tránsito para practicar el test de alcoholemia al conductor.

Otra tragedia marcado por la violencia

El predio de residuos marplatense ya había sido escenario de un episodio dramático en agosto de 2024, cuando dos grupos de recicladores protagonizaron un enfrentamiento que terminó con un muerto y varios heridos.

Según se informó en aquel momento, cerca de cien personas participaron de la pelea y, en medio de los disturbios, algunos lograron quitarles las armas reglamentarias a policías que custodiaban el lugar. Durante la secuencia murió Emanuel Márquez, un joven reciclador de 23 años que recibió un disparo en la cabeza.

La principal hipótesis apuntó a que el tiro fatal pudo haber sido efectuado por uno de los agentes que intentaban repeler la agresión. Videos registrados en el lugar mostraron a efectivos disparando contra el grupo que los atacaba.

“Él fue a trabajar para traerle el plato de comida a su familia”, expresó entonces Melany, pareja de la víctima, en declaraciones a un canal local.

Tras aquel episodio, el intendente de Mar del Plata de ese momento, Guillermo Montenegro, advirtió sobre el crecimiento de la violencia en ese tipo de entornos: “Esto no sucede todos los días, pero crece en silencio en todas las ciudades, nadie hace nada, y al cabo de unos años se terminan perdiendo todos los valores".

"Todos vimos las imágenes de la decadencia: robar, agredir y no respetar a un agente de seguridad es un delito que tiene que ser investigado”, consideró el jefe comunal, que ahora se encuentra en uso de licencia, en esa oportunidad en la red social X.