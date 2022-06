Rosario caliente: lo asesinaron a balazos a la madrugada en la puerta de su casa

Además de Ayala en Las Flores, fue asesinada Yoana Soledad Maciel, de 33 años, en Ayolas y Acceso Sur; mientras que en Cabildo y Lallana fueron atacados dos hombres de los cuales uno, Cristian Damián González, de 31 años, murió producto de varios disparos y otro, de 38 años, quedó internado.

Son 132 los homicidios registrados en el departamento Rosario en lo que va del año.

"Terminó el partido de Boca, apagué la tele y me acosté. Me dormí y me desperté por los tiros", aseguró Félix, el padrastro de Oscar Ayala, a diario La Capital.

Oscar tenía la costumbre de pasar el rato sentado a los pis del sauce que está en el ingreso de la casa familiar. Ahí fue que lo balearon el día lunes cerca de la 1.30 de la madrugada. "No fue un balazo, sonó como praaaa, lo escuché como si fuera abajo de mi cama", contó Félix y describió así una ráfaga de balazos.

La investigación está a cargo de la fiscalGeorgina Pairola, quien ordenó una serie de medidas al gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal.