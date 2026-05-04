Caso Ángel: a un mes del crimen, la emotiva decisión de la familia para pedir Justicia

marcha angel

El reclamo no solo apunta contra los acusados, sino también contra funcionarios que intervinieron en la revinculación del niño con su madre, una decisión que hoy es duramente cuestionada.

Quiénes están detenidos

Por el crimen permanecen detenidos:

Mariela Altamirano, madre biológica del niño

Michel González, su pareja y padrastro de Ángel

Ambos fueron imputados como principales sospechosos y cumplen prisión preventiva por seis meses. La mujer fue trasladada al Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, mientras que González sigue alojado en una dependencia policial de Comodoro Rivadavia.

La medida fue ordenada por el juez Alejandro Soñis, quien consideró que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.}

angel

Qué reveló la autopsia

El informe forense fue clave para sostener la acusación. Según los peritajes, Ángel presentaba al menos 21 hematomas en la cabeza, tenía hemorragia cerebral y edema difuso. Además, sufrió herniación cerebral, una lesión letal.

Los especialistas determinaron que las lesiones son compatibles con el llamado “síndrome del sacudón”, una forma extrema de maltrato infantil que provoca daños neurológicos severos al sacudir violentamente al menor.

Además, se detectaron lesiones de vieja data, lo que refuerza la hipótesis de episodios previos de violencia.

Una causa con pocos avances recientes

A pesar de la gravedad del caso, la familia denuncia que en las últimas semanas no hubo avances significativos. La última novedad oficial fue el traslado de la madre al penal de Trelew, a mediados de abril.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

También se investiga un presunto intento de los acusados de quemar ropa del niño para ocultar pruebas.