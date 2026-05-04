El efecto en el petróleo y en las acciones argentinas de la escalada en la guerra con Irán

barcos anclados en ormuz La crisis de los petroleros sigue en Ormuz. Un efecto colateral beneficia a la Argentina. (Foto: Reuters)

De todos modos, el escenario sigue atado a la evolución del conflicto. Una escalada mayor podría generar volatilidad adicional, mientras que una distensión moderaría los precios. Por ahora, el mercado argentino capitaliza el contexto: petróleo caro, mayores exportaciones potenciales y una ventana para fortalecer el ingreso de divisas.

Solo falta otra condición que espera el Gobierno. Que con todo este "viento a favor", por la guerra, el riesgo país vuelva a bajar considerablemente, para ver si logra perforar ese piso de los 400 puntos. Clave para el regreso al crédito internacional fuera de los organismos multilaterales.

La guerra, un problema mundial con beneficios colaterales

La dinámica de los activos argentinos en Wall Street atraviesa un escenario de contrastes: mientras el mercado global marca máximos, los papeles locales se mueven con volatilidad. En las últimas ruedas, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron comportamiento dispar. Hubo jornadas de fuertes subas, especialmente en bancos y energéticas. Las compañías de energía fueron las más beneficiadas. Mientras siga ese bloqueo en el el estrecho de Ormuz, el petróleo y el gas argentino, ganan valor y son más requeridos, no solo en mercados regionales. El estrecho de Ormuz, con un 20% aproximado del mercado mundial, hace mirar a mercados emergentes. La Argentina es uno de ellos que volvió exportar tanto gas como petróleo. El propio Fondo Monetario Internaciona así lo dijo en su momento.

El sector energético también se mantiene en el radar, con YPF como referencia clave, beneficiada por el contexto internacional del petróleo, aunque con variaciones más moderadas. Pero siempre , en positivo, en alza.

Qué pasa con los bonos argentinos

A diferencia de las acciones, los bonos soberanos en dólares muestran una tendencia más firme. En las últimas jornadas registraron subas de entre 1% y hasta 2%, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina. Aquí haya que sopesar el crédito internacional que tiene el programa del presidente Javier Milei. Por el momento, sus reformas pesan de manera más favorable que el apoyo incondional a los Estados Unidos. Trump está empantanado en el estrecho de Ormuz.

Los títulos más operados - como los Bonares y Globales . vienen recuperando valor tras meses de volatilidad, con avances generalizados en toda la curva.

Este movimiento responde a varios factores principales:

mejores expectativas macroeconómicas

ingreso potencial de divisas por exportaciones

y un contexto internacional que, pese a la tensión geopolítica, sigue mostrando liquidez

Mayor demanda internacional del petróleo y gas.

En términos concretos, esto impulsa incluso los precios de los bonos.

riesgo país antes y ahora Cuando comenzó la guerra, el riesgo país estaba en 570 puntos. Dos meses más tarde, bajó a 540. Todavía hace falta más. (Foto:A24.com)

Riesgo país en baja pero hace falta más

La contracara de la mejora en la deuda es la caída del riesgo país, el indicador que mide la sobretasa que paga Argentina frente a Estados Unidos.

En los últimos días, el riesgo país se ubicó en torno a los 540–550 puntos básicos, con caídas sostenidas desde niveles superiores a 600 puntos semanas atrás.

Incluso, en jornadas recientes llegó a perforar los 595 puntos y mantenerse en una tendencia descendente.

Esta baja refleja:

mayor confianza relativa del mercado

suba en los precios de los bonos

y expectativas de estabilidad macro

En síntesis, el mercado argentino muestra una dinámica mixta: acciones volátiles y sensibles al contexto global, pero bonos en recuperación y riesgo país en descenso, una combinación que sugiere una mejora gradual en la percepción financiera del país, aunque todavía con fragilidad.

540 puntos El índice del riesgo país. En baja, pero debe descender más de 140 puntos todavía. (Foto: A24.com)

La Argentina, desde que llegó el presidente Milei al poder, marcó como un objetivo, volver a ser un país que sea libre y confiable para el mundo entero. Pero eso tendrá un indicador claro cuando suceda. Un riesgo país menor a los 450 puntos. Cuando eso suceda, el gobierno - y especialmente las empresas - podrán volver a tomar préstamos del exterior a tasas con las que se puedan cumplir. Por eso, el ministro Luis Caputo, para los pagos de la deuda, sigue acudiendo a préstamos en el mercado local o la colocación de bonos. No se busca el endeudamento externo, salvo con entidades como el FMI o el Banco Mundial.

Por el momento, la crisis sin fin o salida visible en Medio Oriente comllica a todo el mundo. Sin embargo, la recuperación del país en su capacidad para explotar el petróleo trae un valor añadido inesperado. Al subir el precio del crudo, las mayores exportaciones desde la Argentna aumentan los ingresos de divisas para el país y su capacidad para absorver reservas en el Banco Central.