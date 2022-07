Una joven empleada denunció a su jefe por abuso sexual y dio detalles del ataque

“Yo a ese lugar no vuelvo”, recalcó la víctima Agostina Signorelli, junto a su abogado Marcos Miguel, quien realizó la denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia de Morón luego de lo que ocurrió en el lugar.

Agostina consiguió el empleo en marzo, una empresa familiar que desde que murió uno de sus fundadores quedó a cargo de su yerno Adolfo Sambán y de sus hijos.

Cómo fue el ataque de Adolfo hacia Agostina

comisaria de la mujer.webp

“Estaba tomando el pedido de un cliente y se acerca Adolfo buscando algo. Le pregunté si lo podía ayudar y me dijo que sí, que necesitaba a alguien flaquito que lo ayude”, precisó Agostina y dijo "me tenés que abrir esa puerta y si la abrís tenés un premio". La puerta da a una escalera que dirige a su oficina, Agostina consiguió abrirla y Sambán le aseguró que la daría su premio.

Una vez dentro de la oficina, el hombre tomó un caramelo y se lo puso en la boca. “Dejó la mitad afuera, se acercó a mí y me lo quiso dar con la boca, pero yo le dije que no”, aseguró Signorelli, “sinceramente no sabía qué hacer, se me acerca y con la mano derecha me manosea la cola. Me alejé y me dijo ‘la próxima no zafás’”.

“Me arruinó la vida porque me quedé sin trabajo, no sé cómo voy a conseguir otro, estuve internada por un ataque de ansiedad”, manifestó Agostina.

“Esta situación la pone en circunstancias de no poder cumplir con sus obligaciones porque consideramos que las garantías de seguridad que debe tener no se cumplen”, aseguró el abogado.

La causa fue caratulada como abuso sexual simple y se tramita en la Fiscalía N° 8 de Morón a cargo del fiscal Fernando Siquier, que ya ordenó tomar los primeros testimonios, que se notifique al imputado de la causa y se avance con las pericias psicológicas a la denunciante.