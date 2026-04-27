La historia oculta de Michael Jackson que salió a la luz tras el estreno de la biopic en el cine

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Ahora, el New York Times trae el testimonio de una familia completa sobre el "lado oscuro" del artista. Una revelación sacude el legado de Michael Jackson en medio del estreno de su biopic: cuatro miembros de la familia Cascio - históricamente cercana al artista - lo acusan de haber abusado sexualmente de ellos durante su infancia, en un caso que reabre uno de los capítulos más controvertidos de su vida.

Durante décadas, los hermanos Cascio fueron conocidos como la “segunda familia” del cantante. Lo acompañaban en giras, visitaban con frecuencia su rancho Neverland y lo defendieron públicamente frente a acusaciones previas. Sin embargo, en una entrevista con The New York Times, aseguran ahora que esa defensa fue producto de un proceso de manipulación psicológica.

El punto de quiebre llegó recién en 2019, tras el impacto del documental Leaving Neverland, que los llevó a reinterpretar su propia experiencia. Con el estreno de Michael se decidieron a contar al mundo su historia.

michael con los cascio Michael Jackson y los hermanos Cascio. ¿Fotos de "familia" o ahora son pruebas para las acusaciones por abuso? Foto: Gentileza NYTimes)

"Nunca": una mentira dicha en 2010 por enormes presiones

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles. En 2010, mientras ocurría el juicio por las circunstancias del deceso, la periodista Oprah Winfrey invitó a Dominic y Connie Cascio y a tres de sus cinco hijos a su programa de entrevistas para hablar de Michael. Como es su estilo, y como el mundo entero recuerda por la entrevista a Meghan Markle, les preguntó a los jóvenes si Jackson había abusado de ellos: "Nunca", fue la terminante respuesta.

Pero pasaron 16 años y todo cambió. Al menos, las declaraciones de la familia Cascio. Al New York Times le dijeron otra cosa, mucho más grave. Tardaron mucho tiempo -según ellos- en romper el temor y la atadura psicológica con el recuerdo de esos años junto a Michael para animarse a hablar. Sí, hubo abusos y Michael Jackson fue el autor.

La historia dio un giro clave en 2020, cuando los hermanos alcanzaron un acuerdo confidencial con el patrimonio de Jackson por unos 16 millones de dólares, distribuidos a lo largo de varios años. Ese arreglo mantuvo el caso fuera de la Justicia y lejos de la exposición pública. Sin embargo, los pagos finalizaron en 2025 y, tras fracasar nuevas negociaciones, decidieron avanzar con una demanda formal y hacer públicas sus acusaciones.

En la presentación judicial, sostienen que el cantante los sometió a un proceso sistemático de abuso y manipulación, describiéndolo como un “depredador” que utilizaba su poder y fama para generar dependencia emocional. También aseguran que fueron “programados” para actuar como defensores del artista frente a cualquier acusación, lo que explicaría su prolongado silencio y sus intervenciones públicas negando los hechos.

El caso adquiere mayor impacto por el contraste con la postura que mantuvieron durante años. Los Cascio no solo negaron abusos, sino que participaron activamente en la defensa de Jackson, incluso en entrevistas televisivas y publicaciones. Uno de los hermanos, Frank Cascio, llegó a escribir un libro en el que describía al cantante como una figura cercana y positiva.

Desde el entorno del artista, la respuesta fue tajante. Los representantes del patrimonio de Jackson rechazaron las acusaciones y las calificaron como un intento oportunista de obtener dinero, señalando contradicciones con las declaraciones pasadas de los denunciantes.

Algunos de los hermanos afirman que reconocieron a una edad temprana que el comportamiento de Jackson era incorrecto, pero que se sentían demasiado abrumados por su celebridad y sus muestras de afecto como para denunciarlo públicamente. Otros integrantes de la familia Cascio dicen que el documental "Leaving Neverland" les abrió los ojos definitivamente.

El conflicto se inscribe en una larga serie de controversias que marcaron la vida y el legado del “Rey del Pop”. Aunque Jackson fue absuelto en un juicio en 2005, las denuncias de abuso sexual infantil nunca desaparecieron completamente del debate público y resurgen periódicamente, especialmente tras producciones como "Leaving Neverland".

aldo cascio Aldo. Uno de los hermanos Cascio que dice haber callado durante años el abuso sistemático al que lo sometía el cantante en su mansión. (Foto: Gentileza NYTimes)

Relaciones orales en secreto durante años

Es una de las afirmaciones más controvertidas de la entrevista. Aldo, quien ahora tiene 35 años, contó que un día, cuando tenía unos 7 años, estaba en la cama con Jackson cuando el cantante comenzó a practicarle sexo oral. Dijo que los actos sexuales continuaron durante años. “Solo voy a vivir para morir”, le dijo al Times, como recuerdo de sus pensamientos durante un secreto guardado por tantos años. Claro, Michael Jackson ya no está para poder defenderse.

Aldo dio más detalles igualmente controvertidos, como haber recibido una invitación para ir a un parque de diversiones, algo que en un "código personal" significaba encontrarse para tener relaciones sexuales.

Ahora, con una nueva causa judicial en marcha y testimonios directos que contradicen décadas de silencio, el caso vuelve a instalarse en el centro de la escena. Más allá del resultado legal, el impacto cultural es inmediato: la figura de Michael Jackson vuelve a ser revisada, una vez más, entre el mito artístico y las acusaciones que siguen generando división.

La biopic fue producida en colaboración con el patrimonio y termina en 1988, antes de que surgieran las primeras acusaciones de estas supuestas conductas delictivas del artista. Ya se anuncia una secuela. Tal vez, los casos que "Michael" soslaya tengan un desarrollo propio. Las denuncias resurgen a medida que se proyecta la película en todo el mundo.