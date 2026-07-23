Una niña de 12 apuñaló a su amiga de 14: "Pasó a ser novia del peladito que fue novio antes de ella"

La noticia se propagó rápidamente por toda la localidad y generó un profundo impacto entre los habitantes de Granada, una comunidad acostumbrada a hechos de menor gravedad y que ahora intenta comprender cómo dos menores de edad terminaron involucradas en un episodio tan dramático.

Mientras avanzaban las primeras diligencias judiciales, la Policía entregó un informe preliminar en el que planteó una de las hipótesis que actualmente analizan los investigadores. Según esa versión, el enfrentamiento podría haber tenido origen en situaciones reiteradas de intolerancia social relacionadas con presuntos episodios de bullying y malos tratos.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo con los datos recopilados en las primeras horas posteriores al crimen, la adolescente fallecida habría ejercido conductas de hostigamiento contra la menor hoy señalada como responsable, aunque remarcaron que esa línea de investigación aún debe ser corroborada mediante testimonios, pericias y otras pruebas.

Toda esa documentación fue remitida al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de realizar las pericias correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió antes, durante y después del ataque.

En paralelo, la investigación penal quedó bajo la órbita de la Fiscalía 52 de Vista Hermosa, que coordina las actuaciones judiciales y trabaja para establecer si existieron antecedentes del conflicto, si hubo testigos presenciales y cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos.

Debido a que la principal involucrada tiene apenas 12 años, las actuaciones judiciales se desarrollan bajo un régimen especial previsto para menores de edad. Por ese motivo, la niña fue puesta bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes mientras se desarrollan las investigaciones.

La intervención del organismo busca brindar acompañamiento psicológico, social y jurídico, además de asegurar que el proceso se lleve adelante respetando las normas previstas para este tipo de situaciones.

Sin embargo, la hipótesis inicial presentada por la Policía no coincide con la versión que sostiene la familia de la adolescente fallecida.

En declaraciones concedidas a Blu Radio, Jhonatan Hoyos, tío de la víctima, afirmó que el conflicto habría tenido un origen completamente distinto y vinculó el hecho a un problema sentimental entre adolescentes.

Según explicó el familiar, la joven asesinada había iniciado recientemente una relación con un adolescente que anteriormente había mantenido un vínculo con la menor hoy investigada. A su entender, esa situación habría desencadenado un fuerte episodio de celos que terminó derivando en la agresión fatal.

"Lo que ocurrió fue porque mi sobrina pasó a ser novia del peladito que fue novio antes de ella y supongo que, por cosas de celos o demás, cometió este delito", manifestó el hombre durante la entrevista.

Además, sostuvo que las diferencias entre ambas menores no eran recientes, sino que venían registrándose desde hacía varios meses.

El familiar aseguró que, antes del crimen, ya se habían producido amenazas, intimidaciones y advertencias dirigidas hacia la adolescente fallecida, situación que, según su relato, había sido comunicada oportunamente a los padres de la niña ahora investigada.

Esas declaraciones pasaron a formar parte del conjunto de elementos que los investigadores analizan para determinar si existieron conflictos previos documentados y si alguna institución educativa, familiar o estatal había tomado conocimiento de ellos.

A pesar del enorme dolor provocado por la pérdida, el tío de la adolescente también expresó una reflexión sobre la situación de la menor involucrada en el hecho.

"Yo siento que la menor que cometió el delito necesita ayuda, porque esas no son actitudes de una persona que apenas está empezando a vivir", afirmó, dejando entrever que, además del proceso judicial, considera indispensable un abordaje psicológico y social para comprender las causas que llevaron a semejante desenlace.

Las autoridades, por su parte, continúan recolectando testimonios de familiares, vecinos, allegados y posibles testigos con el objetivo de reconstruir el contexto en el que ocurrió el ataque.

Entre las medidas que forman parte de la investigación se encuentran el análisis de declaraciones, la recopilación de pruebas materiales, la revisión de eventuales registros audiovisuales de la zona y la elaboración de informes periciales que permitan establecer la mecánica del hecho.

Cada uno de esos elementos será determinante para definir si la hipótesis del presunto bullying tiene sustento o si, por el contrario, cobra mayor fuerza la versión relacionada con un conflicto sentimental planteada por la familia de la víctima.

Mientras tanto, la muerte de la adolescente generó una profunda conmoción dentro de la comunidad educativa.

El Colegio Adventista de Granada, institución a la que asistía la joven, expresó públicamente su pesar mediante un mensaje difundido en redes sociales.

En ese comunicado, las autoridades educativas manifestaron el dolor que provocó la noticia y acompañaron a la familia en uno de los momentos más difíciles que les toca atravesar. La publicación fue rápidamente compartida por estudiantes, docentes y vecinos, quienes dejaron numerosos mensajes de apoyo y condolencias.

A su vez, la Alcaldía de Granada también emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento de la adolescente y transmitió su solidaridad a los familiares y amigos.

Las autoridades municipales convocaron además a la comunidad a acompañar a los seres queridos de la víctima y remarcaron la importancia de promover espacios de diálogo, prevención y contención para evitar que conflictos entre menores puedan escalar hasta consecuencias irreparables.

El caso también volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los episodios de violencia que involucran a niños y adolescentes, así como el papel que cumplen la familia, las escuelas y las instituciones en la detección temprana de situaciones de acoso, amenazas o enfrentamientos reiterados.

Especialistas sostienen que estos conflictos suelen requerir intervenciones tempranas y coordinadas entre docentes, padres y organismos especializados, especialmente cuando aparecen señales de hostilidad persistente o conductas agresivas.

No obstante, en este expediente todavía no existe una conclusión definitiva sobre qué motivó el ataque, por lo que las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades conforme a la legislación vigente para menores de edad.

Por el momento, la investigación permanece abierta y todas las hipótesis siguen siendo analizadas por los fiscales y peritos encargados del caso. El objetivo es determinar con precisión qué ocurrió aquella noche del 19 de julio en Granada y si existieron antecedentes que pudieran haber anticipado una tragedia que hoy enluta a toda una comunidad.

Mientras avanza ese proceso, el dolor por la pérdida de una adolescente de apenas 14 años continúa marcando a familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos, que aún buscan respuestas frente a un episodio que conmocionó al departamento del Meta y volvió a encender el debate sobre la violencia entre menores y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento.