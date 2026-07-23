Dos noches a 22 grados bajo cero y un cuarto de tanque: la milagrosa historia de una pareja

Sobrevivieron 44 horas atrapados en la nieve a 22 grados bajo cero en Santa Cruz. (Foto: gentileza La Opinión Austral)

La camioneta quedó completamente encajada

La pareja salió alrededor de las 9 del sábado. Como el acceso habitual estaba cubierto por la nieve, José decidió avanzar por un antiguo camino alternativo utilizado tiempo atrás por empresas petroleras. Las condiciones eran extremadamente difíciles. En dos horas lograron recorrer apenas siete kilómetros y, durante una subida, la Toyota Hilux se desvió y quedó inmovilizada junto a una mata de calafate.

“Quedó encajada, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Además, con toda la nieve ya no había referencias del camino”, explicó Jorge Bilbao, hermano de José.

La camioneta no sólo quedó atrapada: con el paso de las horas, la escarcha terminó adhiriéndola al suelo, lo que hizo todavía más difícil cualquier intento de liberarla.

Los primeros pedidos de ayuda no tuvieron respuesta

Sobrevivieron 44 horas atrapados en la nieve a 22 grados bajo cero en Santa Cruz. (Foto: gentileza La Opinión Austral)

Al comprender que no podía resolver la situación por sus propios medios, José se comunicó con familiares y empresas que trabajaban en la zona. “Estamos acostumbrados a este tipo de problemas y siempre los resolvimos solos, pero en esta situación necesitaba ayuda de terceros”, explicó.

En un primer momento pidió maquinaria a una operadora petrolera, pero le informaron que los equipos no podían ingresar debido al estado de los caminos y a las dificultades climáticas.

Con el paso de las horas, su hermano Jorge comenzó a realizar gestiones ante autoridades municipales, Vialidad Provincial y organismos nacionales. También se evaluó la posibilidad de utilizar un helicóptero, pero el viento, la nevada y la escasa visibilidad impidieron concretar un rescate aéreo.

Cómo sobrevivieron durante dos noches

Cuando comprendieron que deberían permanecer en el lugar, José comenzó a retirar la nieve acumulada alrededor del vehículo. Su principal temor era que el viento cubriera completamente la camioneta.

Después se refugiaron dentro de la cabina y comenzaron a encender y apagar el motor por períodos breves. De esa manera lograban utilizar la calefacción sin consumir todo el combustible.

Durante la primera noche, el termómetro del vehículo marcó 17 grados bajo cero. En las horas siguientes, la temperatura descendió hasta los -22 °C.

“Teníamos agua, pero no alimentos sólidos. Nos manejamos con lo que había y nos cuidamos mucho”, contó José, quien destacó el temple de su compañera durante la espera.

La principal preocupación era el combustible. Cuando finalmente fueron rescatados, a la camioneta le quedaba apenas un cuarto de tanque, indispensable para seguir encendiendo el motor y combatir el frío extremo.

El dispositivo que les permitió mantenerse comunicados

A pesar del aislamiento, la pareja logró conservar el contacto con sus familiares gracias a un equipo de internet satelital Starlink. José pudo informar su ubicación y conocer cómo avanzaban las gestiones para asistirlos. Incluso, durante el domingo, siguieron por radio la final del Mundial entre la Selección argentina y España.

La comunicación resultó clave para que los rescatistas supieran que ambos seguían en buen estado y para mantener actualizadas las coordenadas del vehículo. “Nunca perdimos la calma. Siempre tuvimos la esperanza de que íbamos a salir de esta situación”, aseguró Bilbao.

Una carrera contrarreloj para llegar hasta ellos

El operativo involucró a Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, la Policía de Santa Cruz, áreas de Seguridad y equipos especializados en operaciones rurales.

Durante el domingo hubo distintos intentos de aproximación. En uno de ellos, los rescatistas encontraron a otra pareja que también había quedado varada en la zona, pero José y Noelia permanecían aislados a varios kilómetros de distancia.

Finalmente, el domingo por la noche partieron desde Las Heras una motoniveladora y una camioneta 4x4. El trayecto de poco más de 100 kilómetros demandó alrededor de cinco horas debido a la acumulación de nieve y el estado de los caminos.

El rescate en plena madrugada

Los equipos consiguieron llegar hasta la camioneta alrededor de las 4.40 del lunes, cuando la temperatura rondaba los 18 grados bajo cero.

Los rescatistas encontraron el vehículo completamente rodeado de nieve y pegado al terreno por el hielo. Liberarlo demandó aproximadamente otros 20 minutos.

Pese a haber permanecido casi dos días expuestos a condiciones extremas, José y Noelia fueron encontrados conscientes y en buen estado general. No necesitaron atención médica de urgencia.

El operativo terminó cerca de las cinco de la mañana y puso fin a 44 horas de angustia para la pareja y sus familiares.

La preocupación después del rescate

Una vez a salvo, José volvió a centrar su atención en el establecimiento rural y en los animales que habían quedado aislados. La pareja forma parte de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, ubicada en una zona donde las nevadas y las temperaturas extremas suelen complicar la actividad ganadera.

Bilbao señaló que tienen alrededor de 250 ovejas y 15 caballos y expresó su preocupación por las pérdidas que podría provocar la nevada caída en menos de 24 horas.

“Estamos preocupados por los animales. Vamos a tener muchas pérdidas”, lamentó.