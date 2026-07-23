El abogado de la mamá de Agostina Vega reveló en qué lugar de la casa habría ocurrido el abuso

"Es una casa tenebrosa. El testimonio del horror lo hemos vivido todos. Me imagino lo que debe haber vivido Agostina en esas 36 horas. Fue realmente catastrófico", expresó.

El abogado también apuntó contra una persona que, según sostuvo, habría tenido conocimiento de situaciones sospechosas y no actuó. "Advirtió cambios sustanciales y cuestiones sospechosas y guardó silencio", afirmó, al tiempo que agregó que esa persona realizó "otras acciones con las que favoreció a Claudio Barrelier".

En ese sentido, destacó que las últimas pericias fortalecen la hipótesis de la fiscalía. "Las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria", sostuvo.

Además, aclaró que las nuevas medidas de prueba no modifican la situación judicial de los acusados. "Es una medida más. La causa sigue. Hay prisión preventiva para Fassetta, Barrelier y Andreani", remarcó.

La defensa de Fassetta puso el foco en el tamaño de la casa

Por su parte, Eduardo Allende, abogado defensor de Osvaldo Fassetta, también se refirió a la inspección ocular realizada en la vivienda y aseguró que el inmueble es mucho más pequeño de lo que imaginaba.

"Hicimos la recorrida por dentro de la casa. Es mucho más chica de lo que uno se puede imaginar", afirmó.

Según explicó, el lugar estaba repleto de objetos acumulados. "Barrelier o la familia eran acumuladores de la hostia porque hay una gran cantidad de cosas acumuladas. Hay bicicletas, partes de bicicletas, partes de motores y electrodomésticos", señaló.

El letrado sostuvo que, debido a la distribución del inmueble, cualquier ruido podía escucharse desde otros ambientes.

"Cualquier grito se podría haber escuchado. Parece más largo, pero es muy corta la distancia. El baño donde teóricamente habría sucedido todo es minúsculo", indicó.

También hizo referencia a las pericias realizadas por los investigadores. "Dicen que el luminol les dio algunas manchas en la habitación que compartía Barrelier con la esposa. No había cámaras de seguridad adentro de la casa", comentó.

Finalmente, insistió en que el tamaño reducido de la vivienda será un aspecto importante dentro del proceso judicial. "Uno parado en la cocina escucha lo que habla la gente en el living. Creo que se puede escuchar", concluyó.

Agostina Vega: una causa que sigue avanzando

La adolescente desapareció el sábado 23 de mayo en Córdoba y días después su cuerpo fue hallado en un descampado de Ampliación Ferreyra. Por el caso permanece detenido Claudio Barrelier, acusado de homicidio triplemente agravado.

También continúan detenidos Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, imputados por encubrimiento agravado.