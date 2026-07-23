Misterio por la muerte de Ilda: una copa de vino rota y las contradicciones de los dos detenidos

Posteriormente, el expediente pasó a manos de la jueza Karina Andrea Torres, quien dispuso nuevas medidas de prueba para intentar establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

La herida que despertó sospechas

Uno de los puntos centrales de la investigación es la lesión que sufrió la mujer. El abogado que representa a la familia, Fernando Gabriel Brizuela, solicitó que los padres de la víctima sean aceptados como querellantes y sostuvo que las características del corte no serían compatibles con un accidente provocado por una copa rota.

Según explicó, la herida presentaba un trazo lineal de entre ocho y diez centímetros, una característica que, de acuerdo con la hipótesis de la querella, no coincide con el tipo de lesión irregular que normalmente producirían los fragmentos de un vidrio roto.

No obstante, esa interpretación deberá ser confirmada o descartada mediante el informe definitivo de la autopsia y las pericias médicas incorporadas al expediente.

Además, la familia pidió que se determine cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que la mujer resultó herida y su traslado al primer centro de salud.

Con el avance de la causa, la Justicia ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja. Entre las medidas dispuestas figuran el secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos para su análisis, el levantamiento de nuevas muestras en la vivienda y la búsqueda de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los movimientos antes y después del episodio.

Desde la querella remarcaron que las detenciones se produjeron sobre la base de elementos incorporados a la investigación y señalaron que ahora será necesario determinar con precisión cómo se produjo la lesión que terminó provocando la muerte de la mujer.

Qué sostiene la defensa de los detenidos

La defensa de las dos personas detenidas rechaza cualquier hipótesis de agresión y asegura que todo ocurrió como consecuencia de un accidente.

La abogada Soledad Varas afirmó que se trató de una reunión de amigos, que no existían conflictos previos entre ellos y que no hubo ningún ataque contra la víctima. También solicitó la excarcelación de sus defendidos y cuestionó la calificación inicial de la causa.

Mientras tanto, desde la querella respondieron que la ausencia de un conflicto previo no descarta la posibilidad de un hecho intencional y remarcaron que la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar.

Por el momento, la Justicia espera los resultados de la autopsia, las pericias sobre los celulares y el análisis de todas las pruebas recolectadas para determinar si la muerte de Ilda Goyochea fue consecuencia de un accidente o de un homicidio.