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Sospechan que un hombre asesinó a su mujer y luego tomó una drástica decisión

La mujer fue encontrada asesinada en su vivienda y la principal hipótesis apunta a un femicidio. Horas después, ocurrió un hecho que podría ser clave para la investigación.

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Sospechan que un hombre asesinó a su mujer y luego tomó una drástica decisión

Sospechan que un hombre asesinó a su mujer y luego tomó una drástica decisión

La Justicia investiga un presunto femicidio ocurrido en el partido bonaerense de Merlo, donde una mujer de 50 años fue hallada asesinada dentro de su vivienda. La principal hipótesis apunta a que el crimen fue cometido por su pareja, quien murió poco después en otro episodio que también es analizado por los investigadores.

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Detuvieron al hombre que secuestró a su ahijada tras asesinar a la madre. (Foto: Policía).

Cómo encontraron a la víctima

El hecho comenzó a ser investigado luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una vivienda ubicada sobre la calle Formosa al 1500. Personal de la Comisaría 1ª de Merlo llegó al lugar y encontró el cuerpo de Carina Elizabeth Salcedo, de 50 años.

La mujer estaba tendida boca arriba sobre el piso, tenía una chalina alrededor del cuello, presentaba golpes en el rostro y ya no tenía signos vitales.

El hallazgo fue realizado por su cuñada, quien llegó hasta la vivienda luego de recibir una noticia relacionada con su hermano. Al ingresar al inmueble descubrió el cuerpo y dio aviso a la Policía.

Los testimonios recolectados por los investigadores revelaron que durante la noche anterior varios vecinos habían escuchado gritos y una fuerte discusión dentro de la casa, un dato que ahora forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Mientras los peritos trabajaban en la escena, las autoridades confirmaron que la pareja de Salcedo, Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años, había fallecido poco después al arrojarse a las vías del tren en la zona.

Con esos elementos, la fiscal de la UFI N° 12 de Morón dispuso que la causa sea investigada bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Además de la autopsia al cuerpo de la víctima, la fiscal ordenó una serie de diligencias para reconstruir con precisión las últimas horas de la pareja.

En ese marco, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizan un relevamiento de cámaras de seguridad y recaban testimonios para establecer la secuencia completa de los hechos.

Qué se sabe hasta el momento

Desde la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre Salcedo y Cuello.

La investigación continúa en curso y será el resultado de las pericias, junto con el análisis de las pruebas recolectadas, lo que permitirá determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.

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