Sospechan que un hombre asesinó a su mujer y luego tomó una drástica decisión

Los testimonios recolectados por los investigadores revelaron que durante la noche anterior varios vecinos habían escuchado gritos y una fuerte discusión dentro de la casa, un dato que ahora forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Mientras los peritos trabajaban en la escena, las autoridades confirmaron que la pareja de Salcedo, Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años, había fallecido poco después al arrojarse a las vías del tren en la zona.

Con esos elementos, la fiscal de la UFI N° 12 de Morón dispuso que la causa sea investigada bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Además de la autopsia al cuerpo de la víctima, la fiscal ordenó una serie de diligencias para reconstruir con precisión las últimas horas de la pareja.

En ese marco, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizan un relevamiento de cámaras de seguridad y recaban testimonios para establecer la secuencia completa de los hechos.

Qué se sabe hasta el momento

Desde la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre Salcedo y Cuello.

La investigación continúa en curso y será el resultado de las pericias, junto con el análisis de las pruebas recolectadas, lo que permitirá determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.