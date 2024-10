Axel Kicillof llamó a la unidad en el PJ: "Que nadie espere de mí que libre una guerra interna"

A través de un comunicado en sus redes sociales, Kicillof lanzó fuertes críticas a la gestión de La Libertad Avanza, pero aclaró: “Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas. No solo sufrimos una dura derrota a nivel nacional sino también en muchas provincias. Evidentemente algo no anda bien”.