En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar, habló a horas de que inicie el tratamiento del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. "No entiendo un carajo pero sé que hay que votarla. Tampoco entiendo por qué no la van a votar, no sé si es para ayudarnos a todos o una estrategia política para seguir desestabilizando el Gobierno".