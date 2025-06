CFK tras conocer el fallo de la Corte: "El partido judicial le agrega el cepo al voto popular"

La titular del PJ se jactó que en su última presidencia "fue despedida por una multitud en Plaza de Mayo" y destacó el pago de la deuda al FMI. "No lo digo yo, lo dijo el ministro de la derecha mafiosa que vino después de 2015", señaló los dichos Nicolás Dujovne.

Y reclamó: "Creo que se equivocan, me pueden meter presa pero la gente cobra salarios de miseria, o pierde el trabajo. Me pueden meter presa pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y van a seguir sin llegar a fin de mes".

"Pueden hacer eso, y no les va a servir. Tardará más o menos tiempo pero el pueblo finalmente es como un rio se le ponen piedras, se puede desviar el cauce pero finalmente el agua cuando se filtra, pasa", manifestó.

"Yo espero que ese cauce sea conducido también por esta fuerza política", abogó la expresidenta y señaló que "nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política". Al hablar del "pueblo", evaluó que "no se resignan a vivir sin derechos, no se resignan a no tener un trabajo digno, no se resignan a pensar que sus hijos pueden ir a la universidad y construir un futuro mejor. Eso no lo van a resignar".

"Y si en frente encuentra dirigentes que sí se resignan elegirán a otros, no tengan dudas que será así", hizo un llamamiento a la fuerza política.