Luis Brandoni con Novaresio: la figura de su "amigo" Alfonsín y su opinión sobre la condena a CFK

Embed

"En televisión hace más de dos años que no aparece ni un actor ni una actriz en una historia de ficción. No apareció más, no existe", reprochó y planteó que el contenido hoy en día se centra "más bien" con "referencias a noticias policiales". "Estoy harto de ver la pantalla dividida en cuatro, en ocho, o en 16 hablando de lo mismo a la vez", criticó.

Embed

Además, se refirió a la salud relacionada con el trabajo de actor: "La salud no es una cosa secundaria, es primaria. Es lo primero de todo porque sin salud no se puede hacer teatro, o se puede hacer, con el riesgo de tener que suspender funciones", expuso y señaló que eso es "lo más desdichado que le puede pasar a un actor o a un elenco".

"No me pasa nada especial cuando subo al escenario pero me preparo días atrás para estar en condiciones de subir al escenario y con ganas de hacerlo", compartió.

"Lo que pesa más es el silencio después de la palabra dicha, cuando uno dice algo que vale la pena haberlo escuchado y la respuesta es un silencio que enardece, es conmovedor eso para mí. Después de que uno dice, hace o ocurre una situación y la respuesta de un público es guardar silencio de esa significación es muy conmovedor", remarcó.