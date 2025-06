Máximo Kirchner tras el fallo de la Corte: "Cristina está muy firme"

"En la política, firme. Muy firme. De hecho hasta hace unos meses atrás su firmeza impidió que en Argentina hubiera dos cortesanos", comentó sobre ese aspecto en referencia al intento del oficialismo por nombrar en la Corte Suprema a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.

Cristina Fernández de Kirchner pj.JPG

"Esa actitud de ella, tiene consecuencias y se las cobran. Cristina tiene una mirada muy institucionalista de las cosas", evaluó y confió que Fernández de Kirchner "tiene muy en claro que su deber es para con la gente". "A esa residencia de Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres", expresó en referencia a la muerte de su padre, el presidente Néstor Kirchner.

Máximo consideró que hay "miedo" en actores de la sociedad y respaldó su postura: "Si vas con tu hija a la marcha y te la gasean; o sos un fotógrafo, y terminás casi muerto; o si sos un dirigente y ves lo que hacen con Cristina en tiempo récord", reclamó.

"Los sectores del poder de sojuzgamiento, de humillación, obviamente el blanco preferido de ellos es el peronismo", remarcó el líder de la Cámpora y afirmó que "ni siquiera" quieren que esté la "posibilidad" de que la exmandataria "pueda competir". "Primero intentaron con Ficha Limpia", analizó sobre el proyecto que finalmente terminó por caer en el Senado.

La interna del peronismo

Consultado por el accionar a partir de ahora en adelante dentro del peronismo, Máximo reflexionó: "Lamentablemente ha crecido una cultura de la disputa dirigencial en lo que yo llamo la industria de los párrafos de los periodistas".

cristina-kirchner-axel-kicillof-519498-155417-780x470.webp

Y compartió: "No ayuda nada eso, hay lugares para debatir. Tenemos que recuperar una discusión natural, propia de los acuerdos". En esa línea, sostuvo que la "militancia política permite una capilaridad diferente en la sociedad" y reclamó por una "subestimación del militante político" que se realiza por momentos.

En ese sentido, consideró que "se puede dar un paso más en ponerle límites al Gobierno" de Javier Milei.

"Hay sectores que tiene que tener la capacidad de reconocer lo hecho por la figura de Cristina. Aparte si esto se transforma en un festival de vanidades, egos y deferentes tipos de actitudes es más complejo todavía", apuntó sobre la interna del peronismo.

La crítica a Macri

"No lo vota nadie, el seniority electoral de Macri no existe. No fue reelegido a pesar que le dieron 50 mil millones del Fondo, persecución a los opositores y un sistema judicial que hacía lo que él decía", dijo sobre el expresidente Mauricio Macri a quien tildó de "burro". "Por eso, la condena a Cristina", reprochó.

El análisis sobre los dichos de Espert

Respecto a un video de una exposición del diputado libertario, José Luis Espert, quien en la UCA se refirió a su hermana, Florencia Kirchner, como la "hija de una gran puta", Máximo espetó: "Estas no son las reglas del juego".

Sobre el legislador, opinó que "estaba en un lugar diferente de los estudios de televisión, donde ese comportamiento es festejado: no todo vale". "La regla en el oficialismo, y que también lo instaló Macri es la agresividad permanente. Solamente es destruir al adversario político", señaló.

Además, evaluó que esa situación "habla mucho del Estado que tenemos". "Si no insulta Espert, no tiene nada para ofrecer. No vale la pena caer en esa lógica", recriminó.