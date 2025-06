Con Milei en Israel, Francos reunió a parte del Gabinete en Casa Rosada mientras se espera una definición de la Corte sobre Cristina Kirchner

Tampoco estuvieron el canciller Gerardo Werthein -que compaña a Milei en la gira internacional- ni el ministro de Economía, Luis Caputo que en entrevista en un streaming y el vocero presidencial, Manuel Adorni, recién llegado de Europa.

Tal como había anticipado A24.com, en la mesa chica de Milei, intentan despegar al Gobierno de la decisión que tome la Corte en la causa Vialidad. Cerca del presidente aseguran que desde la Casa Rosada no hubo contacto con los ministros de la Corte, y aclaran que no van a opinar sobre el tema para “no interferir en ninguna parte del proceso judicial”.

En el gobierno, según pudo saber A24.com, están preocupados porque una ratificación de la condena a Cristina Kirchner la deje afuera de la competencia electoral, lo que perjudicaría la estrategia de polarización extrema de La Libertad Avanza en la que ambos, gobierno y kirchnerismo.

Las expectativas por el fallo de la Corte, que convocó a reunión para este martes a las 16, frenó de alguna manera las negociaciones por la alianza entre LLA con el PRO, a la espera de que la Corte defina la situación de la expresidenta y jefa del PJ.

Para que haya un fallo deben ponerse de acuerdo los tres ministros de la Corte: Carlos Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, aunque estaba en duda si la definición saldrá de esta acordada o podría demorarse, en medio de un clima de extrema tensión con Cristina convocando en su apoyo a reunión de distintos referentes, entre ellos gobernadores y senadores del peronismo y gremios de la CGT.

Por su parte, Milei continuaba de gira este martes en Israel, donde se reunió con su par Isaac Herzog y con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, con quienes firmó acuerdos de cooperación bilateral vinculados a la lucha contra el terrorismo.