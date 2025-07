Cristian Ritondo cuestionó el cierre de listas del PJ: "Hicieron trampa"

Embed

Además, destacó: “Hay una forma de dirigir y una forma de hacer las cosas, a ellos no les importa la fuerza de seguridad, no las dejan ir al baño y nosotros creemos en que otras cosas son posibles. A ellos no les importa nada y nosotros creemos que se puede hacer de una manera distinta”.

Los candidatos cuestionados de la LLA

Por otra parte, sobre las diferencias en La Libertad Avanza, Ritondo aclaró: “Nosotros elegimos nuestros candidatos del PRO de la mejor manera, aún en distritos donde estábamos muy bien no sólo lo de los demás, además sólo aportamos un concejal en la tercera jurisdicción, nosotros podemos hablar por nosotros. El presidente (Javier Milei) puso como condición que no haya testimoniales”.

En cuanto a las amenazas de Rodolfo Aguiar de ATE de "no garantizar la paz social" porque le corresponde la Gobierno Ncional, Ritondo destacó que “es tremendo”, y aclaró: “Esto es consecuencia del kirchnerismo que no les importa nada ni nadie”.