Malamud con Novaresio: "El gobierno de Milei es todo casta, tres de sus ministros fueron de Macri"

Para Malamud, Argentina "es una sociedad que avanza hacia la pacificación", aunque reconoció no hablar de modo "permanente". "En Rosario, tenemos un ejemplo de lo que pasa", matizó pero insistió en que "Milei no revirtió la tendencia". "La violencia de Milei, que algunos les resulta muy desagradable, es una violencia retórica que genera sentimientos desagradables dentro de uno. Pero no se manifiesta a nivel físico y esa es una frontera importante de trazar porque el insulto está dentro de la Constitución, la bala no", enfatizó.

Embed

"Uruguay tiene más homicidios per cápita que La Matanza", ejemplificó y celebró: "Algo bueno hicimos". Además, se refirió a las organizaciones militantes oficialistas: "Las Fuerzas del Cielo son tan cobardes como La Cámpora como fue la Coordinadora, le temen a la violencia, no quieren que les peguen", analizó.

El análisis sobre Milei

"Hay tres dimensiones del populismo: político, económico y cultural. El populismo cultural es la reducción de la distancia entre la dirigencia y el pueblo, la casta. Milei es un hiperpopulista cultural", señaló y afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lo cultural, es "menos". "Ella se pone por encima de eso, busca la adoración. Cristina es la típica populista económica, es lideresa", replicó.

Además, profundizó sobre el tipo de figura populista que representa Milei: "Javier... yo todavía no sé. Las dos personalidades: la personalidad cariñosa, próxima; y la personalidad política, aguerrida, que te hace la cruz después de haberte abrazado si se cruza".

La "hibernación" del JxC

Consultado por la estrategia del PRO y su alianza con el partido violeta, Malamud afirmó que "Juntos por el Cambio (JxC) podría decir que no existe más, pero el problema es que los partidos están dejando de existir". "El PRO tiene un plan b, son los que se abrieron, dicen 'Acá dejamos esta semillita, si los libertarios fracasan estos somos los que quedamos, vuelvan'", evaluó sobre el sector del PRO que no se sumó a la alianza con Milei.

"Eso de tirar semillitas en muchos campos te permite creer que no estás muerto que estás hibernando", remarcó y afirmó que "hay un cierto electorado del PRO, gente que dice 'Soy antikirchnerista, lo que está haciendo Milei en economía está mal, no me banco todo lo demás'". "Los estudios de opinión muestran eso, que hay una identidad liberal. Milei no es liberal", amplió.

Embed

Y completó: "Si a Milei le va bien el PRO no está hibernando, o si está hibernando deja de respirar y muere. Si a Milei le va mal hay todavía donde caerte. En la Capital ganan los gorilas porque la gente es de clase alta, acomodada, que se considera democrática y civilizada. Y en el conurbano ganan los peronistas porque la gente se considera pueblo. Son identidades sociales porque uno no vota en función de un programa, uno vota al que se le parece, al que es como uno".

Los líderes en la actualidad y la "decadencia" de los partidos políticos

"Cuando nos quejamos de nuestros pesares, en África, en Asia y en Europa hay mísiles cayendo, gente muriendo. En América Latina también pero por otras razones, es crimen y no guerra. La mitad de nuestro mundo, Occidente, está en un proceso de desintermediación abrupto y profundo", subrayó y explicó que ese proceso resulta ser "abrupto, en el tiempo, y profundo, en el espacio". "Los líderes no necesitan que haya algo entre ellos y la gente", puntualizó y señaló entre las mediaciones posibles a "un Congreso, un partido, un medio de comunicación". "Por eso los partidos políticos están en decadencia en casi todo Occidente", diagnosticó.

Embed

En ese sentido, continuó: "La relación personal siempre fue importante, hoy es determinante. La decisión, tu plan, depende de que te guste la persona que está adelante. No la estrategia negociadora. Vos cambiás tu objetivo en función de que si el que está en frente es amigo o enemigo" y puso como ejemplo la cercanía que la primera ministra Italiana, Giorgia Meloni, demostró con Milei, en contraste, con el mandatario brasilero Luiz Inácio "Lula" da Silva: "A Lula le pone codito al momento que lo va a saludar y con Milei es cabeza a cabeza".

"Los seres humanos necesitamos simplificar, lo que hacen estos líderes es tornar la vida en blanco y negro. Bueno o malo, amigo o enemigo. Es ellos o nosotros", sostuvo.