El editorial de Baby Etchecopar: "Francis Ford Coppola"

"Un país en crisis con el campo que explota, que está de pie. El campo boludo que la votó a usted y Alberto. Ahora el campo se dio cuenta que lo traicionaron como a todos los argentinos"

"Me puse a pensar: qué casualidad que había tres cámaras con trípode. Qué puntería que una sola piedra le pegue a una foto de Maradona, de Néstor y que después la filmen con una cara de Belgrano troquelada que usted tiene. Digna de una gran película."

"Permítame no creerle más, como a Alberto hace tiempo. Yo a usted no le creo desde que arrancó. La persona necesitada y hambreada va a necesitar creerlo. "

"Lo que usted se dio cuenta señora, es que se descascaró políticamente. Ya no la sigue nadie, ni usted ni a su hijo. Además de no ser líder, tampoco tiene coraje cívico para enfrentar al pueblo con la verdad".

"Mientras nosotros nos preocupamos por la piedrita en la ventana, se quedaba la soja varada en el puerto."

El editorial completo de Baby Etchecopar