El editorial de Baby Etchecopar: "Estoy muy triste"

"Los indignos pueden ganar y sentirse ganadores. El apoyo popular no está sustentado por el peso de la dignidad"

"Putin puede ganar, pero para el mundo es un hijo de puta que mató inocentes. Pasa lo mismo en Argentina, cuando intentamos analizar el gobierno y sus protagonistas, siempre está la indignidad. Ninguno tiene la solvencia moral".

"Se puede conseguir un arreglo con el FMI, pero nada sirve cuando tenés un gobierno de delincuentes. La Cámpora siempre va a perder porque no hay dignidad"

"Al Gobierno argentino lo condena el pasado. Cristina cuando la indagaron dijo 'a mi me absolvió la historia'. Se veía venir que la historia la iba a condenar".

"Para votar una ley tuvieron que arrodillarse ante la oposición porque son impotentes"

"No es votar para ganarle al otro indigno. Es votar a un digno, para ganarle a los chorros y a los indignos. Nos hemos convertido en un país donde la dignidad no existe"

El editorial completo de Baby Etchecopar