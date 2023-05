El emotivo gesto de la hija de Esteban Bullrich con su papá

De inmediato, su hija quien lo siguió de cerca y no le perdió la mirada, tuvo un gesto que conmovió a todos.

Esteban Bullrich y su mensaje contra la ELA

"Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla", comunicó Bullrich en abril de 2021.

Esteban Bullrich Télam.jpg Esteban Bullrich y su mensaje sobre su lucha contra la ELA (Foto: Télam). (Foto: Télam).

“No me voy a mover de donde estoy, esta situación no me impide continuar con mis funciones”, aclaró el senador opositor, y anunció que a partir de entonces enfocaría su actividad en ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas con ELA.

"Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo", había dicho.

Qué es la ELA

Se trata de una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las neuronas motoras que genera debilidad muscular.

Hasta el momento la ciencia no pudo develar porqué las personas padecen de la enfermedad, pero con el tiempo sí avanzaron en mejorar el estado anímico y de salud de los pacientes.

La ELA a menudo comienza con fasciculaciones musculares y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar.

Eventualmente, la ELA afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar.

En la mayoría de los casos los síntomas comienzan en las manos, los pies o las extremidades y luego se extiende a otras partes del cuerpo. A medida que la enfermedad avanza y las neuronas se destruyen, los músculos se debilitan.