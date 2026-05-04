Los detalles de los gastos en la casa del country de Manuel Adorni

El contratista también describió cómo se organizó el circuito de pagos durante toda la obra. Según su testimonio, el esquema fue completamente informal: recibía el dinero en efectivo, en dólares, directamente de Adorni y luego se encargaba de distribuirlo entre proveedores y trabajadores, sin facturación ni registros contables. La remodelación, que había comenzado con un presupuesto cercano a los 95.000 dólares, terminó ascendiendo a 245.929 dólares, de acuerdo con la planilla que presentó ante la Justicia.

De acuerdo con su declaración, el vínculo se inició en agosto de 2024, cuando el funcionario lo contactó por WhatsApp para evaluar una propiedad de unos 400 metros cuadrados en el lote 380 del country Indio Cuá. Si bien la casa no presentaba fallas estructurales, el objetivo era adaptarla a las preferencias del matrimonio. El inicio de los trabajos se acordó el 14 de septiembre, sin contrato firmado.

Desde ese momento, Tabar asumió un rol central en la ejecución: pedía presupuestos, los elevaba para su aprobación y, una vez recibido el dinero, avanzaba con los pagos.

Los gastos de Adorni en su casa del country

El nivel de detalle de la planilla, titulada “BETTINA&MANUEL REMODELACION UF380”, permitió reconstruir los principales rubros de gasto. Entre ellos, se destacan las aberturas de alta gama, que implicaron una erogación de unos 33.000 dólares, y las modificaciones en el sector de la pileta, donde se utilizaron materiales como piedra Bali y mármol travertino.

Según ese registro, el presupuesto inicial, estimado en unos 95.000 dólares, contemplaba tareas básicas de reacondicionamiento: cambio de pisos por porcelanato, trabajos de pintura, revestimientos exteriores y reformas estructurales en sectores como la galería y el acceso principal de la vivienda.

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Sin embargo, a medida que avanzó la obra, comenzaron a incorporarse materiales y terminaciones de mayor costo. Uno de los saltos más significativos aparece en el rubro de aberturas, donde se decidió reemplazar las ventanas originales por sistemas de alta gama de la marca Ventanas Renthaus, lo que implicó un gasto de 33.000 dólares.

En el área exterior, el sector de la pileta también fue objeto de una intervención integral. La piscina existente fue modificada: se la rellenó para reducir su profundidad y se la revistió con materiales premium como piedra Bali y mármol travertino. A esto se sumó la instalación de un sistema para climatizar el agua, identificado en la planilla como “bomba de calor mas pile”, con un costo de 9.780 dólares, y la construcción de una cascada ornamental, valuada en 3.500 dólares.

El detalle también incluye gastos vinculados al acondicionamiento del jardín y espacios de uso recreativo. Se registran más de 4.000 dólares destinados al césped y al sistema de riego, además de la incorporación de elementos de confort, como dos apoyacabezas para jacuzzi, consignados en la planilla como “apoya cabeza jacuzzi x 2”, por 90 dólares cada uno.

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Dentro del mismo sector, la inversión total asciende a 13.810 dólares, lo que incluyó la construcción de una parrilla, que demandó 6.500 dólares, y la instalación de un frente metálico a cargo de la firma Fidel Inoxidables, por otros 7.310 dólares.

Otro de los rubros que más se expandió con el correr de la obra fue el de carpintería a medida. Según la planilla, se realizaron múltiples pedidos adicionales: un primer encargo por 8.037 dólares, seguido por otro de 19.002 dólares. Posteriormente, se sumó un tercer pedido destinado a bibliotecas y estanterías por 7.500 dólares, y un último encargo al carpintero identificado como Marcelo, por 9.200 dólares más.

En el interior de la vivienda, la planilla también detalla intervenciones específicas en la cocina, uno de los ambientes que concentró parte de las mejoras. Allí se incorporó una isla central, cuyo costo fue de 4.900 dólares, a lo que se suman otros gastos vinculados a terminaciones y equipamiento. El registro incluye la compra de bachas, dosificadores y superficies de mármol, lo que da cuenta de un proceso de renovación integral orientado a elevar el estándar del espacio.

En paralelo, el rubro de climatización aparece desagregado con distintos conceptos que, en conjunto, alcanzan casi 4.000 dólares. Bajo ese apartado se incluyen equipos de aire acondicionado, trabajos de instalación y la colocación de ventiladores, lo que sugiere una intervención completa en el sistema de confort térmico de la propiedad.

Los pagos realizados por Adorni

Uno de los puntos más relevantes que surge de la documentación es la modalidad de los pagos. La planilla certifica entregas de dinero en efectivo, en dólares, realizadas en montos elevados y redondeados, como 30.000, 40.000 o 20.000 dólares. Según ese registro, estas entregas parciales se fueron sucediendo a lo largo de la obra hasta alcanzar un total de 225.000 dólares.

El detalle también permite reconstruir el cierre financiero de la remodelación. Al 18 de julio, quedaba un saldo pendiente de 20.929 dólares para completar el costo final exacto de 245.929. De acuerdo con la declaración de Tabar, ese monto restante también le fue abonado en efectivo al finalizar los trabajos, manteniendo la misma modalidad que durante toda la ejecución.

El contratista agregó además un dato que amplía el alcance de la investigación. Señaló que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 volvió a ser contactado por Adorni y Bettina Angeletti para coordinar nuevos trabajos, esta vez en otro inmueble identificado como “Miró”, un departamento ubicado en Caballito al que el matrimonio se mudó posteriormente.

En ese lugar, según detalló, se encargaron distintos muebles a medida, entre ellos mesas de comedor combinadas en madera y mármol, vajilleros y racks de televisión. Al igual que en la obra anterior, todos esos trabajos fueron abonados en su totalidad en efectivo y en dólares.

El contacto de Adorni a Tabar

Tabar también declaró que, en los días previos a su presentación en Comodoro Py, recibió intentos de contacto por parte de Adorni a través de mensajes temporales de WhatsApp. Según relató, el funcionario buscó ofrecerle ayuda o acercarlo a su equipo. Sin embargo, el contratista, tras recibir asesoramiento legal, decidió no responder para evitar quedar vinculado a una eventual maniobra de encubrimiento.

Finalmente, el testigo aportó al expediente material respaldatorio de su declaración, entre ellos fotografías, renders de los proyectos y la planilla completa de gastos, que quedó incorporada como una de las piezas centrales de la causa.

Tabar remarcó que no se emitieron facturas a nombre de Adorni ni de Angeletti, ni por su parte ni por la mayoría de los proveedores. Según justificó, en el ámbito de la construcción es habitual que muchos trabajos se realicen sin respaldo fiscal y señaló que tampoco entregó recibos por los pagos que fue recibiendo.