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La advertencia de la UBA por la falta de fondos: uno de sus principales servicios podría dejar de funcionar

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires volvieron a pedir financiamiento al Gobierno Nacional y sostuvieron que peligra la atención médica en al menos seis instituciones.

La UBA denunció falta de fondos y advirtió que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar. 

La UBA denunció falta de fondos y advirtió que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar. 

La Universidad de Buenos Aires volvió a reclamar por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y advirtió que sus hospitales podrían dejar de funcionar. La casa de estudios se expresó ante la falta de envío de recursos por parte del Gobierno nacional.

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Según señalaron autoridades de la institución, en lo que va de 2026 no se giraron fondos para el funcionamiento operativo de los centros de salud dependientes de la universidad, lo que encendió una nueva alarma en el sistema público.

La crisis impacta directamente en la red de hospitales universitarios, que atienden a más de 700 mil personas por año. Entre los centros afectados se encuentran el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Roffo, el Lanari, el Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Desde la UBA advirtieron que la falta de recursos compromete la compra de insumos, el mantenimiento y los servicios básicos esenciales para garantizar la atención médica.

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Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires volvieron a pedir financiamiento al Gobierno Nacional.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires volvieron a pedir financiamiento al Gobierno Nacional.

De acuerdo a los datos oficiales, el Presupuesto 2026 contempla una partida específica para hospitales universitarios. Sin embargo, la universidad denuncia que no se transfirieron los fondos correspondientes a los primeros cuatro meses del año, lo que genera una deuda cercana a los 20.000 millones de pesos.

El reclamo se da en medio de una creciente tensión tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por la Justicia pero aún no se implementa plenamente.

Marcha universitaria y paro docente

En este contexto, la comunidad universitaria convocó a una nueva marcha federal para el 12 de mayo, mientras continúan las medidas de fuerza de los docentes en distintas universidades del país.

Desde el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimaron a las autoridades universitarias a garantizar el dictado de clases y presentar planes de contingencia para evitar la pérdida del calendario académico.

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El próximo 12 de mayo se realizará una nueva marcha federal universitaria (Foto AFP)

El próximo 12 de mayo se realizará una nueva marcha federal universitaria (Foto AFP)

Un conflicto que escala

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que la situación pone en riesgo derechos fundamentales como la educación y la salud pública.

Con hospitales en estado crítico, paro docente y una nueva movilización en puerta, el conflicto universitario suma tensión y se convierte en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y las instituciones académicas.

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