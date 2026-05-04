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Tremendo momento al aire: el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli que revolucionó a todos

El periodista deportivo Horacio Pagani tuvo que cumplir una promesa y le terminó dando un beso al economista Marcelo Bonelli.

4 may 2026, 18:30
Tremendo momento al aire: el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli que revolucionó a todos
Tremendo momento al aire: el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli que revolucionó a todos

Tremendo momento al aire: el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli que revolucionó a todos

Horacio Pagani es hombre de palabra. El reconocido periodista deportivo había lanzado una apuesta al aire en Nuestra mañana de Radio MItre: si Franco Colapinto terminaba una carrera entre los nueve primeros, le daba un pico a todos sus compañeros.

Lo que parecía una promesa hecha en el calor del momento se convirtió en una deuda real cuando el piloto argentino cruzó la meta en séptimo lugar en el Gran Premio de Miami.

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Sin margen para el arrepentimiento y fiel a su palabra, Pagani cumplió, pero la víctima elegida fue Marcelo Bonelli, quien recibió el beso del histórico periodista en pleno vivo, ante la mirada atónita y divertida del resto del panel.

La escena no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los fanáticos de Colapinto celebraron el momento con tanto entusiasmo como el resultado de la carrera misma.

El séptimo puesto del piloto de Alpine en Miami volvió a encender la euforia en Argentina y dejó en claro que Colapinto sigue siendo capaz de sacar lo mejor, y lo más inesperado, de quienes lo rodean.

Horacio Pagani, que no necesita ninguna apuesta para defender al joven corredor, terminó siendo protagonista de uno de los momentos más desopilantes de la televisión argentina de las últimas semanas.

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¿Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Miami que desató la promesa de Pagani?

En un Gran Premio de Miami apasionante, Franco Colapinto cruzó la meta en el octavo lugar, igualando su mejor resultado histórico en la Fórmula 1. Sin embargo, una penalización de 20 segundos aplicada a Charles Leclerc por exceder los límites de la pista lo ascendió al séptimo puesto, sumando seis puntos para Alpine. En el arranque, Colapinto logró avanzar posiciones aprovechando el trompo de Max Verstappen, aunque luego tuvo un leve contacto con Lewis Hamilton en la primera vuelta antes de perder la posición con el siete veces campeón.

El pilarense fue la punta de lanza del equipo Alpine y lo posicionó como el mejor del pelotón detrás de las cuatro escuderías dominantes: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, no escatimó elogios: "Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera", destacó el directivo italiano. El resultado lo llevó al undécimo lugar en el Campeonato de Pilotos y dejó a toda Argentina con ganas de más.

     

 

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