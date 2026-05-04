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El romántico gesto del novio de Sofía Jujuy Jiménez que la emocionó: "Nunca nadie hizo esto por mí"

Un gesto inesperado y lleno de amor dejó a Sofía “Jujuy” Jiménez completamente emocionada en plena boda.

4 may 2026, 19:01
sofia jujuy jimenez y su novio
sofia jujuy jimenez y su novio

En medio de una celebración que ya tenía todos los condimentos de una noche inolvidable, ocurrió un momento que se robó todas las miradas. Durante el casamiento de Candela Ruggeri y Nicolás Maccari, Gustavo Qüerio Hormaechea sorprendió a Sofía "Jujuy" Jiménez con un gesto tan inesperado como simbólico: decidió tatuarse la inicial de ella en plena fiesta.

La escena, que se desarrolló frente a la modelo, quedó registrada en un video. En el lugar había un stand de tatuajes para los invitados, y fue allí donde Gustavo le pidió a su novia que escribiera la letra en un papel. “Me pidió que haga una S en un papel y se la tatuó”, comenzó contando Jujuy en su cuenta de Instagram.

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La reacción de Jujuy fue inmediata y transparente. “Yo sigo sin creer, sin caer… que estas cosas me están pasando a mí”, escribió, dejando ver la magnitud de lo que significó para ella.

Conmovida, expresó en el video: “Nunca en mi vida ningún hombre, nadie, hizo eso por mí”. Y lejos de restarle importancia, subrayó lo que sintió: “Quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montón. Real, no me lo esperaba”.

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Sofía Jujuy Jiménez volvió a mostrarse auténtica frente a sus seguidores con un video tan sensible como impactante. En sus redes sociales se la pudo ver llorando con intensidad, atravesada por una emoción que parecía imposible de contener y que resultaba difícil de poner en palabras.

Este tipo de momentos no son ajenos a su manera de ser: Jujuy suele abrir su intimidad y compartir vivencias que la atraviesan profundamente, generando un vínculo especial con quienes la siguen. En esta ocasión, detrás de esas lágrimas no había tristeza, sino un cúmulo de sentimientos frente a una noticia que marcará un antes y un después en su vida.

La protagonista de esa revelación fue su hermana Inés, quien espera un bebé. Para la modelo, eso significa que pronto asumirá el rol de tía, un papel que la llena de ternura y entusiasmo. La noticia la conmovió tanto que su reacción fue inmediata y transparente: pura emoción.

"Voy a ser tía y madrina. Beltruuuu, vení que te voy a recontramil malcriar bbito de mi corazón, te esperamos con mucho amooooooooooor", escribió, dejando en evidencia la felicidad inmensa que siente por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Su alegría no se quedó solo en palabras: también compartió una imagen en la que aparece besando la panza de su hermana mayor. "Todavía no te conozco Beltrán y ya te amo con mi alma bbiiitoooo", expresó en su cuenta de Instagram.

Para Sofía, este anuncio significa la llegada de una nueva etapa en la familia. En tiempos donde todo parece fugaz y superficial, gestos como este recuerdan la importancia de las emociones genuinas y de los lazos que realmente perduran.

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