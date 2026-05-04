El romántico gesto del novio de Sofía Jujuy Jiménez que la emocionó: "Nunca nadie hizo esto por mí"

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Cuál fue el increíble anuncio que hizo Sofía Jujuy Jiménez que enterneció a todos

Sofía Jujuy Jiménez volvió a mostrarse auténtica frente a sus seguidores con un video tan sensible como impactante. En sus redes sociales se la pudo ver llorando con intensidad, atravesada por una emoción que parecía imposible de contener y que resultaba difícil de poner en palabras.

Este tipo de momentos no son ajenos a su manera de ser: Jujuy suele abrir su intimidad y compartir vivencias que la atraviesan profundamente, generando un vínculo especial con quienes la siguen. En esta ocasión, detrás de esas lágrimas no había tristeza, sino un cúmulo de sentimientos frente a una noticia que marcará un antes y un después en su vida.

La protagonista de esa revelación fue su hermana Inés, quien espera un bebé. Para la modelo, eso significa que pronto asumirá el rol de tía, un papel que la llena de ternura y entusiasmo. La noticia la conmovió tanto que su reacción fue inmediata y transparente: pura emoción.

"Voy a ser tía y madrina. Beltruuuu, vení que te voy a recontramil malcriar bbito de mi corazón, te esperamos con mucho amooooooooooor", escribió, dejando en evidencia la felicidad inmensa que siente por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Su alegría no se quedó solo en palabras: también compartió una imagen en la que aparece besando la panza de su hermana mayor. "Todavía no te conozco Beltrán y ya te amo con mi alma bbiiitoooo", expresó en su cuenta de Instagram.

Para Sofía, este anuncio significa la llegada de una nueva etapa en la familia. En tiempos donde todo parece fugaz y superficial, gestos como este recuerdan la importancia de las emociones genuinas y de los lazos que realmente perduran.