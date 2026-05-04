Tras el regreso de Adorni a las conferencias, el Gobierno centra su agenda en las reformas en el Congreso

Adorni se puso al frente de la Sala de Conferencias y volvió a responder las cinco preguntas habituales de los periodistas acreditados, a quienes les trazó nuevas reglas y restricciones para circular por la sede de Gobierno.

Sin embargo, por la tarde se conocieron nuevos avances en la causa que investiga al jefe de Ministros por presunto enriquecimiento ilícito, en donde el arquitecto que realizó reformas en su casa del country Indio Cuá declaró haber recibido pagos por USD 245.000.

En ese contexto, fuentes consultadas por A24.com, descartaron que una nueva reunión de Gabinete o de la mesa chica en la Casa Rosada durante esta semana.

En cambio, el Gobierno buscará retomar las negociaciones con gobernadores y bloques de la oposición para avanzar en las reformas pendientes enviadas al Congreso, como son la reforma electoral, la ley de Tierras, de reforma de Discapacidad, Financiamiento Universitario, la ley de Salud Mental, la reforma del Código Penal, los pliegos de jueces federales y la ley Hojarasca.

Karina se reunió con Martín Menem en Diputados y Santilli con gobernadores en la Rosada

Mientras Adorni retomaba el vínculo con los periodistas acreditados, la jefa política del Gobierno y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, hacía lo propio con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, entre otros legisladores del oficialismo.

Si bien no trascendieron los motivos del encuentro, se estima que en la reunión se analizaron temas vinculados a la agenda parlamentaria que impulsará el oficialismo en las próximas semanas en el Congreso Nacional.

En la Cámara de Diputados, la Libertad Avanza impulsa el tratamiento de la ley Hojarasca -que ya tiene dictamen de comisión-, de la ley de Financiamiento Universitario y la ratificación del acuerdo sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En cambio, en el Senado espera avanzar con el tratamiento de los proyectos de reforma electoral, el que autoriza a realizar pagos dos fondos buitres, el de salud mental y discapacidad.

Santilli retoma las reuniones con gobernadores

Ministro el interior, Diego Santilli, recibió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en Casa Rosada. Santilli retomó las reuniones con gobernadores para destrabar la agenda legislativa del Gobierno. (Foto: archivo).

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este mediodía en su despacho, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en otro encuentro que estuvo centrado en la agenda de proyectos que el Gobierno quiere acelerar en el Congreso en las próximas semanas.

Según confiaron fuentes oficiales a A24.com, "conversaron sobre distintos temas de gestión", entre ellos el estado de las "rutas nacionales" que atraviesan la provincia y "la relación fiscal entre Nación y Entre Ríos".

Con respecto a la reforma electoral que impulsa el Gobierno en el Congreso, Frigerio destacó "la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".

Según pudo saber A24.com, la agenda de Santilli continuará este martes con un encuentro con Cristian Ritondo y legisladores del bloque del PRO, para continuar las negociaciones por la reforma electoral, impulsada por el gobierno para eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Desde el PRO le advirtieron al Gobierno que no avalarán la eliminación de las PASO y reclaman modificaciones al proyecto, para que en lugar de eliminar las elecciones primarias para la sección de candidatos, esos comicios dejen de ser obligatorios para los ciudadanos.

Santilli continuará el miércoles con una visita al gobernador de San Juan, otro de los aliados dialoguistas, Marcelo Orrego.