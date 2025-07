El pastor Ledesma de Chaco cambió su relato sobre el "milagro": ahora son menos los dólares que encontró

Ledesma había señalado que había depositado 95.000 pesos y que, al revisar la caja, encontró dólares en su lugar. En sus palabras: “Dije ‘me equivoqué de caja’. Conté de nuevo y sí, eran 95 billetes de 100 dólares, así que le saqué una foto con el celular, lo cerré, me vine y le dije a la contadora que revise qué pasó”. En una entrevista televisiva agregó: “Este no es un milagro que cuente o muestre en televisión porque no tengo testigos”.