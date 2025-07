Javier Milei habló en un evento evangélico en Chaco: "La justicia social es un pecado capital"

Además, Milei indicó: “Lo que entienden por justicia social es robarle incluso a los que tienen poco. Eso viola el principio de escasez, no hay de todos para todos, no estamos en el paraíso, esa es la ley de la economía, pero para la política si a cada necesidad le corresponde un derecho no hay para cubrir todo, como dice la economía. El que reparte se queda con la mejor parte, pero por suerte están cayendo presos".

“Quieren reemplazar al maldito dios de los cielos por su maldito dios estado. Como ha pasado varias veces donde se aplicó el socialismo, si se aplica pasaremos de un lugar de abundancia a otro de escasez. Todas las ideas nefastas se propagan como parásito”, inició el mandatario ante los fieles.

Milei volvió a cargar contra la responsabilidad del estado

En tanto, el Presidente también remarcó: “El estado es el demonio, cada vez que avanza trae más pobreza. Despertemos a la fe, porque además repartir beneficios sin el mérito genera una crisis moral. Repetimos siempre la definición del liberalismo que es el respeto del proyecto de vida del prójimo en respeto del prójimo, de la vida la libertad y la propiedad en definitiva no matarás, no robarás y si el señor nos hizo libres por qué un burócrata nos va a ser esclavos".

“La libertad nos permite barrer de las tinieblas de los que nos quieren hacer esclavos. Ellos se aprovechan de la mentira y el temor, pero basta con una decisión para que la mentira se vuelva falsa. Hacer propia la verdad es la revolución, la verdad os hará libres”, dijo Milei.

Y, para cerrar, Javier Milei cerró su discurso diciendo: “Entender la diferencia entre el bien y el mal es la base de la evolución económica y las instituciones deben acompañar el proceso. No hay bases más sólidas que estos valores que estamos defendiendo. Necesitamos reencontrarnos con las verdades del pasado para ir hacia el futuro, por eso les digo que Argentina será faro del mundo, que dios los bendiga a todos y viva la libertad carajo”.