Educación descarta la vuelta a clases para agosto en el AMBA y advierte: "La escuela no volverá a ser la misma"

Desde el Gobierno nacional admitieron hoy que "la vuelta a clases será de manera progresiva" pero que "la escuela no volverá a ser la misma " tras la pandemia. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que "es imposible pensar" que las clases regresen en el área metropolitana en forma progresiva y con estrictos protocolos a partir de agosto (en el AMBA), como sucede en otras regiones del país que no tienen circulación de coronavirus y se encuentran en la fase 5 de la cuarentena.

"Cuando nos preguntan si en el área metropolitana puede ocurrir lo mismo que planificamos para el resto del país, que está en fase cinco, la respuesta es que es imposible pensar en esa fecha de regreso con una tendencia estable o creciente de casos", dijo Trotta en declaraciones a la FM Metro.

El ministro explicó que "en el territorio donde no hay circulación o es muy baja, venimos trabajando para poder volver en agosto; pero ese no es el escenario para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires... esto será cuando la salud lo permita; no puedo dar una fecha".

"Esperemos que el regreso en el área metropolitana pueda ser en septiembre, pero no es sencillo el regreso: debe haber una disminución en la circulación del virus, generar protocolos que permitan que las escuelas estén listas sobre la base del distanciamiento y las medidas de higiene, y finalmente crear los consensos que permitan derribar los miedos lógicos de las familias respecto a volver a la escuela... porque el riesgo no desaparece", insistió Trotta.

El ministro aclaró que "no nos vamos a apurar en el regreso, poniendo en riesgo a la comunidad".

¿Qué dice el Consejo Asesor a 3 meses de la suspensión de las clases?

"Hoy se cumplen precisamente 3 meses desde que 60.300 instituciones escolares,14 millones de estudiantes y más de 1 millón de docentes suspendieron su asistencia a clases", remarcó durante el reporte oficial del día sobre la evolución del COVID-19, Laura Sirotzky, subsecretaría de Educación Social y Cultural.

La funcionaria dijo que en el marco de la cuarentena el Gobierno ya distribuyó "más de 24 millones de cuadernos, programó 14 horas de TV y radio para llegar a hogares que no cuentan con conectividad, y señaló como otra de las políticas lanzadas por el Ministerio de Educación, la "plataforma "www.seguimoseducando.gob.ar que es de navegación gratuita".

También se entregaron "130 mil computadoras y tablets que se encontraron en diciembre abandonadas en un depósito por el gobierno anterior y se está produciendo en Argentina una nueva tanda para su distribución".

Sin embargo, la funcionaria admitió que "se creó un Consejo Asesor" para diseñar la vuelta a clases que "va a definir cómo y cuándo será el regreso a las aulas, qué medidas se deben tomar ante casos sospechosos". "Pero la realidad es que la situación epidemiológica del país es dinámica y variada y hoy no lo permite", dijo.

"Se viene avanzando en la construcción de este criterio para el regreso a clases, pero sabemos que las aulas no van a ocuparse plenamente; va a tener que respetarse distanciamiento social, se habla de regreso gradual y progresivo combinar con no presenciales".

"La escuela no va a ser la misma, el compromiso es una mejor escuela", agregó la funcionaria.