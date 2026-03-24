Día de la Memoria: cortes y calles afectadas en la Ciudad de Buenos Aires por el 24 de marzo
A 50 años del golpe, distintas organizaciones se movilizan hacia Plaza de Mayo. También hay cambios en transporte, salud y espacios públicos.
Día de la Memoria: cortes y calles afectadas en CABA para este 24 de marzo
A 50 años del golpe militar, y como ocurre cada 24 de marzo, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales se movilizarán hacia Plaza de Mayo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto central está previsto para las 16.
En la Ciudad de Buenos Aires, distintas columnas partirán desde varios puntos con horarios escalonados. Entre las principales convocatorias, La Cámpora inició su marcha desde las 7 desde la exESMA (Avenida del Libertador y Besares), con una parada en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, para luego dirigirse hacia Plaza de Mayo.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia se concentrará desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida, mientras que la Asociación Madres de Plaza de Mayo marchará a partir de las 13 desde Yrigoyen 1584.
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Por su parte, la CGT se reunirá a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar, y las CTA Autónoma y de los Trabajadores lo harán desde las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
También participarán otros espacios políticos: la UCR se concentrará a las 13 en Alsina y Entre Ríos; el Frente Renovador partirá a las 12 desde Avenida de Mayo y Tacuarí; y el Frente de Izquierda convocó desde las 12 en el Obelisco para marchar hacia el centro porteño.
Puntos de concentración para la marcha por el Día de la Memoria
La Cámpora: Partió a las 7 desde Avenida del Libertador y Besares (ex ESMA) para dirigirse en primer lugar hacia San José 1111 -lugar donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria- y continuará hacia Plaza de Mayo.
Encuentro Memoria Verdad y Justicia: Partirá desde Diagonal Norte y Florida hacia Plaza de Mayo a partir de las 13.30.
Asociación Madres de Plaza de Mayo: Desde Yrigoyen 1584 -Casa de las Madres- marcharán a las 13 hacia Plaza de Mayo.
CGT: Se concentrará en Diagonal Sur y Bolívar para marchar a las 14 hacia Plaza de Mayo.
CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: A las 12, se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen para marchar hacia Plaza de Mayo.
UCR: Se concentrará a las 13 en Alsina y avenida Entre Ríos para marchar desde las 14 hacia Plaza de Mayo.
Frente Renovador: Partirán a las 12 desde Avenida de Mayo y Tacuarí.
Frente de Izquierda: Concentra desde las 12 en el Obelisco -Yrigoyen y 9 de Julio- para marchar hacia Plaza de Mayo.
Cómo funcionan los servicios este 24 de marzo
El feriado también impacta en el funcionamiento de los servicios públicos en la Ciudad. En cuanto al transporte, los subtes funcionan con horario reducido, entre las 8 y las 21 o 22, según la línea. Los colectivos y trenes del AMBA circulan con frecuencia de domingo, mientras que los peajes operan con horarios de fin de semana.
En el área de salud, los hospitales públicos mantendrán activas las guardias y áreas críticas, al igual que el SAME. También estarán en funcionamiento los servicios de emergencia como Policía, Bomberos y Defensa Civil durante las 24 horas.
Respecto a los servicios urbanos, la recolección de residuos se realizará con normalidad. No habrá estacionamiento medido y se permitirá estacionar en avenidas donde la restricción rige solo en días hábiles. Permanecerán cerradas las plantas de Verificación Técnica Vehicular y oficinas como sedes comunales y dependencias de tránsito.
En el plano cultural, los parques y reservas ecológicas estarán abiertos, al igual que varios museos entre las 12 y las 20. La Torre Monumental podrá visitarse de 10 a 18, mientras que el Planetario permanecerá cerrado.
Entre los espacios culturales, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo estarán abiertos, mientras que el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Usina del Arte y el Centro Cultural San Martín no tendrán actividad. El Teatro Colón, en tanto, abrirá sus puertas con normalidad.