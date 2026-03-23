El trágico final de dos jóvenes tras perder el control del auto e impactar contra un poste

Otro accidente fatal

Otro siniestro fatal ocurrió este domingo en la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un joven y su bebé de un año murieron tras chocar contra un árbol cuando regresaban a su provincia, Santiago del Estero, luego de trabajar durante la temporada de verano.

El hecho se produjo en el kilómetro 18 de la ruta provincial 74, cuando la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba la familia perdió el control y se estrelló contra un árbol. El impacto destruyó la parte frontal del vehículo. El vehículo, había salido de la ciudad de Pinamar, se despistó en una zona recta de la autovía, a aproximadamente siete metros de la banquina hasta el momento del impacto. La parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida.

choque

El conductor, identificado como Marcio Flores, de 24 años, murió en el acto. Su hijo, de 12 meses, sufrió graves traumatismos y falleció poco después en el Hospital Municipal de General Madariaga pese a las maniobras de reanimación. El menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera.

La mujer que viajaba con ellos, Antonella Ovejero, de 31 años, permanece internada en estado delicado.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos de la Policía Vial. Los rescatistas debieron utilizar herramientas de corte para liberar a las víctimas atrapadas dentro del vehículo.