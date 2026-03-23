El trágico final de dos jóvenes tras perder el control del auto e impactar contra un poste
El accidente ocurrió en la madrugada en la avenida Armada Argentina, en Córdoba capital. Las víctimas tenían 22 años y una mujer que viajaba con ellos fue trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos y permanece internada en estado reservado.
Dos jóvenes de 22 años murieron y una mujer resultó gravemente herida tras un violento choque ocurrido en la madrugada de este lunes en Córdoba capital. El auto en el que viajaban perdió el control e impactó contra un poste en la avenida Armada Argentina, a la altura del 5200, en barrio Parque Futura.
Según informaron fuentes de la Policía de Córdoba, el siniestro involucró a un Fiat Siena en el que se desplazaban tres personas. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó de costado contra una señal de tránsito.
Personal de emergencias acudió al lugar minutos después del impacto y constató el fallecimiento de dos hombres de 22 años. La única sobreviviente, una mujer mayor de edad, fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos. Su estado es reservado y permanece internada bajo observación.
Tras el choque, efectivos policiales montaron un operativo para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos en accidentología vial. El tránsito en la zona de avenida Armada Argentina permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las tareas para reconstruir la dinámica del accidente.
Otro accidente fatal
Otro siniestro fatal ocurrió este domingo en la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un joven y su bebé de un año murieron tras chocar contra un árbol cuando regresaban a su provincia, Santiago del Estero, luego de trabajar durante la temporada de verano.
El hecho se produjo en el kilómetro 18 de la ruta provincial 74, cuando la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba la familia perdió el control y se estrelló contra un árbol. El impacto destruyó la parte frontal del vehículo. El vehículo, había salido de la ciudad de Pinamar, se despistó en una zona recta de la autovía, a aproximadamente siete metros de la banquina hasta el momento del impacto. La parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida.
El conductor, identificado como Marcio Flores, de 24 años, murió en el acto. Su hijo, de 12 meses, sufrió graves traumatismos y falleció poco después en el Hospital Municipal de General Madariaga pese a las maniobras de reanimación. El menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera.
La mujer que viajaba con ellos, Antonella Ovejero, de 31 años, permanece internada en estado delicado.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos de la Policía Vial. Los rescatistas debieron utilizar herramientas de corte para liberar a las víctimas atrapadas dentro del vehículo.