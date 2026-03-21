Netflix: Diego Peretti y Ricardo Darín brillan con el estreno de una nueva película argentina

En ese contexto aparece un escritor en crisis creativa, interpretado por Diego Peretti, cuya llegada marca un punto de inflexión. La relación entre ambos evoluciona desde lo estrictamente terapéutico hacia un vínculo mucho más complejo, cargado de tensiones, secretos y dilemas morales.

El guion de Emanuel Diez plantea preguntas incómodas: ¿hasta dónde puede llegar un profesional en nombre del bienestar de su paciente? ¿Qué ocurre cuando las reglas dejan de ser una guía clara? Estas cuestiones atraviesan toda la narrativa y construyen una atmósfera inquietante que se intensifica a medida que avanza la trama.

Ricardo Darín y Diego Peretti

Darín y Peretti, la dupla actoral que potencia la película

Ricardo Darín regresa con un personaje que se aleja de sus registros más conocidos. En esta ocasión, encarna a un terapeuta atravesado por contradicciones internas, lo que le permite desplegar una interpretación cargada de matices. Su actuación se apoya en silencios, miradas y decisiones ambiguas que refuerzan el clima de incertidumbre.

Por su parte, Diego Peretti aporta su experiencia en personajes psicológicamente complejos. Su escritor bloqueado no solo enfrenta una crisis creativa, sino también una transformación emocional que lo lleva a cuestionar su propia identidad. La interacción entre ambos actores construye el núcleo dramático del film.

La química entre Darín y Peretti se perfila como uno de los grandes atractivos de la película. Ambos logran sostener una tensión constante que mantiene al espectador en vilo, sin necesidad de recurrir a artificios excesivos.

Ricardo Darín y Diego Peretti

Quiénes están detrás de "Lo dejamos acá"

El proyecto reúne a un equipo creativo con experiencia en el thriller. Hernán Goldfrid ya había trabajado con Darín en Tesis sobre un homicidio, una película que exploró también los límites entre verdad y percepción. Ese antecedente genera altas expectativas en torno a esta nueva colaboración.

Además, Goldfrid cuenta en su filmografía con Música en espera, donde trabajó con Diego Peretti y demostró su capacidad para construir relatos sólidos con identidad propia.

El guion de Emanuel Diez refuerza esa línea narrativa, proponiendo una historia que se apoya tanto en el desarrollo psicológico de los personajes como en el suspenso.

Hernán Goldfrid y Ricardo Darín en Tesis.jpg

La producción está a cargo de Kenya Films, fundada por Ricardo Darín junto al Chino Darín y otros socios. Desde su creación, la compañía se enfocó en impulsar contenidos que destaquen el talento local y proyecten historias argentinas hacia el mundo.

Netflix y su apuesta por el cine argentino

La inclusión de Lo dejamos acá dentro de la línea "Hecho en Argentina" reafirma la estrategia de Netflix de invertir en producciones locales con potencial global.

Hecho en Argentina Netflix

En este caso, el thriller psicológico se presenta como un género ideal para trascender fronteras culturales. Las emociones, los dilemas éticos y las relaciones humanas funcionan como elementos universales que permiten conectar con espectadores de diferentes contextos.

Aunque la fecha de estreno aún no fue confirmada, desde la producción anticiparon que se tratará de una experiencia visual intensa, con una puesta en escena cuidada y un enfoque narrativo que prioriza la inmersión del espectador.