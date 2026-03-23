El video de la impresionante corrida de un policía para salvar a un niño del tren
La rápida reacción de un agente permitió rescatar a un nene de tres años que caminaba solo sobre las vías segundos antes del paso de una formación de carga en Córdoba. La escena quedó registrada por la cámara de la locomotora y generó conmoción.
Un policía rescató a un niño de tres años que caminaba sobre las vías del tren segundos antes de que pasara una formación de carga en el barrio Villa Los Galpones, en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este lunes y quedó registrado por la cámara de la locomotora.
El hecho se produjo en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza, cuando un agente de la Dirección Motocicletas patrullaba la zona y advirtió la presencia del menor solo sobre las vías. En ese momento se aproximaba un tren de cargas de 29 vagones que transportaba piedras, desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba.
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El cabo primero Pablo Luna, integrante del departamento Motocicletas, reaccionó de inmediato. Al observar la situación, corrió hacia el niño y logró retirarlo del lugar apenas segundos antes de que la formación pasara por ese punto. La rápida maniobra permitió evitar una tragedia y resguardar la integridad del menor.
El rescate quedó grabado por la cámara frontal de la locomotora, cuyas imágenes comenzaron a circular poco después y generaron repercusión.
La reacción del gobernador
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó públicamente la intervención del agente a través de sus redes sociales. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, expresó.
En el mismo mensaje, el mandatario resaltó el accionar del uniformado y señaló: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.
Tras el rescate, efectivos policiales localizaron a la madre del niño, una joven de 24 años, quien explicó que el menor se había alejado de su vivienda en un descuido. El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, aunque no se registraron heridos.
Llaryora también remarcó el compromiso del personal policial y destacó la vocación de servicio de la fuerza. “Es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”, sostuvo el gobernador.