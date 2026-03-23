El video de la impresionante corrida de un policía para salvar a un niño del tren

La reacción del gobernador

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó públicamente la intervención del agente a través de sus redes sociales. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, expresó.

En el mismo mensaje, el mandatario resaltó el accionar del uniformado y señaló: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.

Martín Llaryora

Tras el rescate, efectivos policiales localizaron a la madre del niño, una joven de 24 años, quien explicó que el menor se había alejado de su vivienda en un descuido. El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, aunque no se registraron heridos.

Llaryora también remarcó el compromiso del personal policial y destacó la vocación de servicio de la fuerza. “Es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”, sostuvo el gobernador.