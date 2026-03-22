Un adolescente de 15 años discutió con su mamá policía y todo terminó en tragedia

Tras el disparo, fue el propio menor quien dio aviso al servicio de emergencias. Minutos después, una ambulancia del SIES llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

El diagnóstico fue contundente: “Herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica”.

La Roza ingresó en estado crítico, fue intubada y el equipo médico intentó reanimarla, pero murió cerca de las 19:45, según confirmaron fuentes policiales.

HECA Santa FE Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

Avanza la investigación, mientras el menor permanece bajo la tutela del padre

Tras el hecho, el adolescente quedó bajo resguardo de su padre, quien es efectivo de la Policía de Santa Fe y ex pareja de la víctima. La Justicia deberá ahora establecer el grado de responsabilidad del menor en el episodio.

En la investigación interviene la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que ya realizó las pericias en el domicilio y levantó rastros junto con otros procedimientos de rigor.

El arma utilizada no fue identificada formalmente hasta el momento, por lo cual las autoridades trabajan para determinar su procedencia y si pertenecía a la policía federal.