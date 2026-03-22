Un adolescente de 15 años discutió con su mamá policía y todo terminó en tragedia
Una cabo de la Policía Federal murió tras recibir un disparo en la cabeza en su vivienda, en un episodio ocurrido durante una discusión familiar. La Justicia investiga las circunstancias del hecho mientras avanza el análisis de pruebas y pericias clave.
Un adolescente de 15 años discutió con su mamá policía y todo terminó en tragedia. (Foto: Google Maps)
Una escena de extrema violencia sacudió a la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Una cabo de la Policía Federal Argentina murió luego de recibir un disparo en la cabeza durante una discusión con su hijo adolescente, en un caso que ahora investiga la Justicia para determinar cómo ocurrió el hecho.
La víctima fue identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, quien se desempeñaba en la División Unidad Operativa Federal Rosario (DUOF) y se encontraba fuera de servicio al momento del episodio.
Una discusión que terminó en tragedia
El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 18 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. De acuerdo a la reconstrucción inicial, la mujer mantuvo una discusión con su hijo de 15 años, quien en ese momento tenía un arma de fuego en su poder.
En circunstancias que aún se investigan, el adolescente efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la agente, provocándole heridas de extrema gravedad.
Tras el disparo, fue el propio menor quien dio aviso al servicio de emergencias. Minutos después, una ambulancia del SIES llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.
El diagnóstico fue contundente: “Herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica”.
La Roza ingresó en estado crítico, fue intubada y el equipo médico intentó reanimarla, pero murió cerca de las 19:45, según confirmaron fuentes policiales.
Avanza la investigación, mientras el menor permanece bajo la tutela del padre
Tras el hecho, el adolescente quedó bajo resguardo de su padre, quien es efectivo de la Policía de Santa Fe y ex pareja de la víctima. La Justicia deberá ahora establecer el grado de responsabilidad del menor en el episodio.
En la investigación interviene la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que ya realizó las pericias en el domicilio y levantó rastros junto con otros procedimientos de rigor.
El arma utilizada no fue identificada formalmente hasta el momento, por lo cual las autoridades trabajan para determinar su procedencia y si pertenecía a la policía federal.