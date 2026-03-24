Messi ya está en Argentina y se suma a la Selección Argentina para los amistosos en La Bombonera

Por qué estos amistosos son especiales para la Selección

La ventana FIFA tuvo que ser rearmada sobre la marcha. La cancelación de la Finalissima frente a España, sumada a la imposibilidad reglamentaria de enfrentar a Guatemala, obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a reorganizar el calendario.

Así, se definió una doble jornada ante Mauritania y Zambia, ambos partidos a disputarse en La Bombonera.

Más allá de los rivales, los encuentros representan una oportunidad para ajustar detalles futbolísticos y sostener el ritmo competitivo.

¿Puede ser la despedida de Messi en Argentina antes del Mundial?

El contexto le agrega un valor emocional extra a esta doble fecha. El partido ante Zambia, programado para el 31 de marzo, podría ser el último que Messi dispute en suelo argentino antes del inicio de la Copa del Mundo.

La expectativa es alta y se espera un estadio colmado para acompañar al equipo en una posible despedida previa al viaje mundialista.

Cómo sigue la agenda del equipo de Scaloni

Con la llegada del capitán, Scaloni ya cuenta con todos los convocados disponibles. Entre los últimos en sumarse también estuvieron Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco.

El plantel comenzará a trabajar de manera intensiva durante la semana, con el foco puesto en los dos compromisos que servirán como pruebas finales antes del gran objetivo del año.

Con Messi de regreso, dos partidos en casa y el Mundial cada vez más cerca, la Selección Argentina inicia una etapa decisiva en su preparación, con la ilusión intacta de volver a competir al máximo nivel.