Messi ya está en Argentina y se suma a la Selección Argentina para los amistosos en La Bombonera

La Selección Argentina ya tiene a su máxima figura en el país. Lionel Messi arribó este martes por la mañana a Buenos Aires y se sumó de inmediato a los trabajos del equipo que conduce Lionel Scaloni, en el inicio de una semana clave de preparación.
Lionel Messi aterrizó en Buenos Aires y se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina, que jugará dos amistosos en el país antes del Mundial 2026.
Foto: @afaseleccionen
La Selección Argentina ya tiene a su máxima figura en el país. Lionel Messi arribó este martes por la mañana a Buenos Aires y se sumó de inmediato a los trabajos del equipo que conduce Lionel Scaloni, en el inicio de una semana clave de preparación.
El capitán aterrizó a las 6.48 en el Aeropuerto de Ezeiza, en un vuelo proveniente de La Florida, y se trasladó directamente al Predio Lionel Andrés Messi para incorporarse al plantel. Esta misma tarde, desde las 17, tendrá su primera práctica a puertas cerradas junto al resto de los convocados.
El rosarino se suma en buen estado físico. Viene de disputar los 90 minutos en el triunfo de Inter Miami por 3-2 ante New York City FC, encuentro en el que además marcó un gol de tiro libre y no presentó molestias.
Su presencia marca el punto de partida de una semana en la que el cuerpo técnico podrá trabajar con el plantel completo, algo clave en la antesala de los últimos amistosos previos al Mundial 2026.
La ventana FIFA tuvo que ser rearmada sobre la marcha. La cancelación de la Finalissima frente a España, sumada a la imposibilidad reglamentaria de enfrentar a Guatemala, obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a reorganizar el calendario.
Así, se definió una doble jornada ante Mauritania y Zambia, ambos partidos a disputarse en La Bombonera.
Más allá de los rivales, los encuentros representan una oportunidad para ajustar detalles futbolísticos y sostener el ritmo competitivo.
El contexto le agrega un valor emocional extra a esta doble fecha. El partido ante Zambia, programado para el 31 de marzo, podría ser el último que Messi dispute en suelo argentino antes del inicio de la Copa del Mundo.
La expectativa es alta y se espera un estadio colmado para acompañar al equipo en una posible despedida previa al viaje mundialista.
Con la llegada del capitán, Scaloni ya cuenta con todos los convocados disponibles. Entre los últimos en sumarse también estuvieron Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco.
El plantel comenzará a trabajar de manera intensiva durante la semana, con el foco puesto en los dos compromisos que servirán como pruebas finales antes del gran objetivo del año.
Con Messi de regreso, dos partidos en casa y el Mundial cada vez más cerca, la Selección Argentina inicia una etapa decisiva en su preparación, con la ilusión intacta de volver a competir al máximo nivel.