Fue a festejar que era abuelo: quién era el hombre que murió golpeado por patovicas en un bar. 

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la situación escaló rápidamente. Los empleados de seguridad redujeron a Rogers mediante golpes y maniobras de ahorcamiento. Minutos después, el hombre colapsó y murió en el lugar. “Todo ocurrió en menos de tres minutos”, indicaron fuentes de la investigación.

Cuatro empleados de seguridad detenidos, una hipótesis y una clausura

Bar Sutton clausurado muerte 2 Salió a celebrar una alegría familiar y murió tras ser ahorcado por patovicas en un bar.

Por el hecho hay cuatro patovicas detenidos, identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50).

La causa quedó en manos de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien los imputó por homicidio y solicitó que las aprehensiones se conviertan en detenciones formales.

La principal hipótesis es que la muerte se produjo por asfixia mecánica, es decir, por presión sobre el cuello que impidió la respiración. La confirmación definitiva dependerá del resultado de la autopsia.

Bar Sutton clausurado muerte 3 Salió a celebrar una alegría familiar y murió tras ser ahorcado por patovicas en un bar.

Además, se secuestraron cámaras de seguridad y teléfonos celulares, que serán peritados para reconstruir con precisión lo ocurrido antes, durante y después del ataque.

Tras el hecho, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar Sutton y puso a disposición de la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Quién era “Pipa” Rogers

Pipa víctima secundaria La emoción de "Pipa" Rogers el día que le entregaron el diploma por terminar la secundaria. (Foto: gentileza Clarín)

Alexis Oscar Rogers era técnico escénico, trabajaba en producción de espectáculos y estaba vinculado a tareas de iluminación, sonido y montaje. También cumplía funciones en Tecnópolis y era afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE).

En redes sociales, compañeros y amigos lo despidieron con mensajes cargados de dolor. “Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen”, expresó la Comisión Directiva del sindicato.

Había terminado recientemente el secundario a través del Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), logro que lo tenía especialmente orgulloso. Era padre de dos hijos y acababa de convertirse en abuelo, motivo por el cual había decidido salir a festejar esa noche.

“Él había sido abuelo el día anterior (su hija fue madre), y estaba festejando con su hijo varón y otra persona más, habían ido a festejar eso y en esa circunstancia pasó todo. Pipa era un militante, un buen compañero, una persona que siempre quería ir para adelante, crecer", cuenta en diálogo con Clarín Soledad Ardilla Rivera, una compañera de trabajo.

“Él trabajaba en logística, en los accesos de Tecnópolis, era un tipo alegre que se preocupaba por el otro, siempre atento y educado. Por eso nos da tanta bronca que se lo hayan llevado así”, agrega.