"No es Messi ni De Paul": Ángel de Brito aseguró que Emilia Mernes intentó seducir a un jugador casado de la Selección

Pilar Smith fue al hueso y le preguntó sin vueltas: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad por eso se solidarizan?”. Y el conductor aclaró: “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista en cuestión.

"¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?", le preguntaron de inmediato. Y él afirmó: "Sí". "¿Y la mujer lo sabe?", indagaron las panelistas. A lo que el conductor señaló: "Sí, lo hablaron y ella lo perdonó a él, a ella la cruz".

El conductor optó por resguar el nombre del jugador en cuestión y rápidamente mandó a un corte. De esta manera el conductor aportó aún más datos en medio del escándalo que rodea a Emilia Mernes y su enfrentamiento con Tini Stoessel y María Becerra.

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De dónde viene la furia de las mujere de los futbolistas de la Selección Argentina con Emilia Mernes

Se conocieron picantes detalles de un evento privado que hicieron los jugadores de la Selección Argentina como parte del festejo del Mundial Qatar 2022 donde también estuvieron las parejas de todos ellos y se remarcó que la actitud de Emilia Mernes en el festejo, donde había concurrido con su novio Duki, y no habría caído del todo bien en el grupo femenino ya formado.

Santiago Sposato contó en Infama (América Tv) los datos claves de aquel momento en donde la cantante nacida en Entre Ríos quedó en el centro de la polémica y cuestionamientos por parte del resto de las mujeres de los futbolistas.

"Antonella Roccuzzo también la dejó de seguir (a Emilia Mernes). ¿Por que le sacó los bailarines a la otra?", adelantaba el periodista. Y luego explicó dónde habría nacido el conflicto puntual con Mernes.

"Fue una fiesta donde estaban solo los jugadores y sus parejas en 2023. Esto lo hablé personalmente con una de las mujere de los jugadores: no le gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. La consideraron muy mirona", subrayó.

Y el panelista explicó que no solo Mernes quedó marcada por esa actitud aquella noche sino que habría existido algún intercambio de mensajes con uno de los futbolistas: "Parece que mucho tiempo después se comentaron de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadore más importantes de la Selección", puntualizó.

Además, aseguró que Antonela Roccuzzo le abrió las puertas definitivamente del grupo a Tini Stoessel aquella noche: "Vos ya sos una de las nuestras", le habría confiado la pareja de Messi a la cantante y novia de Rodrigo De Paul, gran amigo del capitán de la Selección.