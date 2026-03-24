"No es Messi ni De Paul": Ángel de Brito aseguró que Emilia Mernes intentó seducir a un jugador casado de la Selección

Desde hace algunos días Emilia Mernes quedó en el centro de la polémica después de que Tini Stoessel optó por dejarla de seguir en su cuenta de Instagram, señal que reavivó las diferencias entre las cantantes.
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El conductor de LAM Ángel de Brito comentó el motivo por el que las esposas de los jugadores de la Selección Argentina le tienen bronca a Emilia Mernes y desató el escándalo.
Desde hace algunos días Emilia Mernes quedó en el centro de la polémica después de que Tini Stoessel optó por dejarla de seguir en su cuenta de Instagram, señal que reavivó las diferencias entre las cantantes.
Esto derivó en otros temas que tendrían a la novia de Duki en el centro de las miradas más allá de lo musical tras ser apuntada por el resto de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina.
En ese contexto y en medio de las versione, Ángel de Brito reveló en LAM (América Tv) que Emilia Mernes habría intentado seducir a un jugador de la Selección Argentina que está casado. En su relato, el conductor descartó que ese futbolista se trate de Messi o Rodrigo De Paul, novio de Tini.
“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras son amigas y fueron solidarias”, aseguró Ángel de Brito causando la gran sorpresa de todas sus compañeras.
Pilar Smith fue al hueso y le preguntó sin vueltas: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad por eso se solidarizan?”. Y el conductor aclaró: “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista en cuestión.
"¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?", le preguntaron de inmediato. Y él afirmó: "Sí". "¿Y la mujer lo sabe?", indagaron las panelistas. A lo que el conductor señaló: "Sí, lo hablaron y ella lo perdonó a él, a ella la cruz".
El conductor optó por resguar el nombre del jugador en cuestión y rápidamente mandó a un corte. De esta manera el conductor aportó aún más datos en medio del escándalo que rodea a Emilia Mernes y su enfrentamiento con Tini Stoessel y María Becerra.
Se conocieron picantes detalles de un evento privado que hicieron los jugadores de la Selección Argentina como parte del festejo del Mundial Qatar 2022 donde también estuvieron las parejas de todos ellos y se remarcó que la actitud de Emilia Mernes en el festejo, donde había concurrido con su novio Duki, y no habría caído del todo bien en el grupo femenino ya formado.
Santiago Sposato contó en Infama (América Tv) los datos claves de aquel momento en donde la cantante nacida en Entre Ríos quedó en el centro de la polémica y cuestionamientos por parte del resto de las mujeres de los futbolistas.
"Antonella Roccuzzo también la dejó de seguir (a Emilia Mernes). ¿Por que le sacó los bailarines a la otra?", adelantaba el periodista. Y luego explicó dónde habría nacido el conflicto puntual con Mernes.
"Fue una fiesta donde estaban solo los jugadores y sus parejas en 2023. Esto lo hablé personalmente con una de las mujere de los jugadores: no le gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. La consideraron muy mirona", subrayó.
Y el panelista explicó que no solo Mernes quedó marcada por esa actitud aquella noche sino que habría existido algún intercambio de mensajes con uno de los futbolistas: "Parece que mucho tiempo después se comentaron de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadore más importantes de la Selección", puntualizó.
Además, aseguró que Antonela Roccuzzo le abrió las puertas definitivamente del grupo a Tini Stoessel aquella noche: "Vos ya sos una de las nuestras", le habría confiado la pareja de Messi a la cantante y novia de Rodrigo De Paul, gran amigo del capitán de la Selección.