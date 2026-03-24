"Memoria completa": el video que publicó el Gobierno a 50 años del golpe militar del 24 de marzo

Según el relato oficial, en ese proceso quedaron “ignoradas, marginadas y silenciadas” miles de víctimas cuyo reconocimiento no encajaba con esa narrativa. En ese sentido, el Gobierno plantea la necesidad de “dar vuelta la página” y avanzar hacia una “historia completa”.

El video incluye testimonios de hijos de desaparecidos durante la última dictadura, quienes aportan su visión sobre lo ocurrido. Entre ellos, se encuentra Miriam Fernández, nieta recuperada, quien afirma que durante años se sostuvo “un relato que no fue real” y remarca la necesidad de “contar la historia verdadera” para poder sanar como sociedad.

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También aparece el testimonio del hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP, quien llama a “la unión de los argentinos” y a revisar el pasado desde una mirada más amplia.

La difusión del material se inscribe en una postura que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión, vinculada a la denominada “teoría de los dos demonios”, que propone equiparar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Estado con el de quienes sufrieron ataques de organizaciones armadas.

En esa línea, el presidente Javier Milei ha cuestionado en reiteradas ocasiones la cifra de 30 mil desaparecidos, y sostiene como referencia los datos del informe de la Conadep de 1984, que registró 8.753 casos.