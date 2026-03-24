"Memoria completa": el video que publicó el Gobierno a 50 años del golpe militar del 24 de marzo
La Casa Rosada había adelantado una parte del video y este martes terminó de compartir el material completo, con una crítica al kirchnerismo. Cuestiona el relato histórico de los últimos años y vuelve a instalar un debate sensible sobre la década del 70.
El video completo que publicó el Gobierno a 50 años del golpe de Estado
En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar que derrocó a Isabel Perón, el Gobierno difundió un video titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, en el que plantea una mirada crítica sobre cómo se construyó el relato histórico de la década del 70.
El material, publicado en la cuenta oficial de Casa Rosada, sostiene que “la historia debe conocerse en su totalidad” y advierte que, cuando se presenta de forma parcial, “se convierte en un instrumento de manipulación”.
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La pieza audiovisual, de una hora y quince minutos de duración, fue elaborada con participación del equipo asesor presidencial y pone el foco en visibilizar tanto a las víctimas de la dictadura como a aquellas afectadas por el accionar de organizaciones armadas de la época.
En su introducción, el video cuestiona directamente políticas impulsadas desde 2003, con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, al señalar que se promovió “una masiva campaña” para instalar una visión “sesgada y revanchista” de los hechos ocurridos en los años 70.
Según el relato oficial, en ese proceso quedaron “ignoradas, marginadas y silenciadas” miles de víctimas cuyo reconocimiento no encajaba con esa narrativa. En ese sentido, el Gobierno plantea la necesidad de “dar vuelta la página” y avanzar hacia una “historia completa”.
El video incluye testimonios de hijos de desaparecidos durante la última dictadura, quienes aportan su visión sobre lo ocurrido. Entre ellos, se encuentra Miriam Fernández, nieta recuperada, quien afirma que durante años se sostuvo “un relato que no fue real” y remarca la necesidad de “contar la historia verdadera” para poder sanar como sociedad.
También aparece el testimonio del hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP, quien llama a “la unión de los argentinos” y a revisar el pasado desde una mirada más amplia.
La difusión del material se inscribe en una postura que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión, vinculada a la denominada “teoría de los dos demonios”, que propone equiparar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Estado con el de quienes sufrieron ataques de organizaciones armadas.
En esa línea, el presidente Javier Milei ha cuestionado en reiteradas ocasiones la cifra de 30 mil desaparecidos, y sostiene como referencia los datos del informe de la Conadep de 1984, que registró 8.753 casos.