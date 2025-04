Expectativas por la cumbre Milei-Trump: FMI, aranceles y una novedad que puede marcar un quiebre en las relaciones con EE. UU.

El Gobierno argentino salió a festejar casi como un logro que el Gobierno de Donald Trump eligió a Argentina como uno de los países más amigos, y solo le aplicará aranceles recíprocos del 10 % a la importación de productos que ingresen a los Estados Unidos, a diferencia del 25% aplicado a Europa, China entre otras regiones y países que, sostienen en la Casa Rosada, le aplican altos aranceles a los EE.UU.

En su cuenta oficial en X, Milei reposteó mensajes de varios usuarios, entre ellos, Julio Burdman, y de John atribuido a su asesor Santiago Caputo, en el que se señala que "los aranceles recíprocos de Trump no son proteccionistas. De hecho, son antiproteccionistas. Aplica aranceles a los países que más hacen proteccionismo, sea vía tarifas o dumping. Trump lanzó una batalla cultural contra el proteccionismo con su política comercial recíproca / Fin", señala el mismo mensaje reposteado por Milei apenas llegó este jueves a EE.UU.

Según las expectativas de la Casa Rosada, en el encuentro previsto para las 22, Trump podría anunciar un apoyo para que el FMI amplíe el monto de desembolsos que solicita Argentina, a horas de que el board inicie el tratamiento del nuevo acuerdo en su reunión de primavera y, por otro lado, mostraría un gesto de apoyo a una alianza estratégica entre ambos países para avanzar hacia un "tratados de libre comercio".

Según el entorno de Milei, los anuncios de Trump van camino a futuros "tratados de libre comercio", comenzando en esta etapa en "acuerdos preferenciales entre países afines. En un mundo de libre comercio no habría tratados ni políticas comerciales. Trump apuesta al comercio lo más libre posible con países pro-comercio como Argentina", aseguran.

En uno de sus mensajes en X, muy activo desde EE.UU., Milei se refirió al impacto que tenían este jueves las medidas arancelarias de Trump en la economía Argentina y sostuvo que "el contexto de mayor volatilidad encuentra bien parada a la Argentina desde el lado de los fundamentals, hizo la tarea y hoy tiene superávit fiscal".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/julianyosovitch/status/1907758635238744386&partner=&hide_thread=false MAS VOLATILIDAD: LA IMPORTANCIA DE HABER HECHO LA TAREA

El escenario internacional se está tornando desafiante para los activos argentinos

El mercado ve chances de una estanflacion en EEUU a causa de la guerra comercial

Esto impone riesgos para todos los asset classes,… pic.twitter.com/gBFSMoOfyF — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) April 3, 2025

Adorni confirmó el encuentro Milei-Trump y expectativas por un nuevo apoyo ante el FMI

adorni (2).jpeg

En su primera conferencia de prensa desde que es candidato a legislador porteño, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, entre ellos, a A24.com, que el presidente Javier Milei espera mantener "A última hora de esta noche" un nuevo encuentro "informal" con Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago, en el marco de la entrega de premios de las fundaciones liberales Make America Clean Again (MACA) y We Fund The Blue, donde el presidente y líder de La Libertad Avanza recibirá el galardón “León de la Libertad”.

"El Presidente viajó ayer a Estados Unidos para participar de la gala “American Patriot” organizada por la Fundación Make America Clean Again (MACA). Allí, además de recibir un premio en honor a sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el fortalecimiento de la alianza entre Argentina y los Estados Unidos, se reunirá con referentes internacionales de primer nivel relacionados con la seguridad y la política estadounidense", relató el vocero de la Casa Rosada aunque evito precisar la hora exacta.

Adorni reconoció que el encuentro estaba casi cerrado para que ambos presidentes se reúnan informalmente antes de las 18, cuando comenzará el evento, pero se postergó para "última hora de la noche" por "cambios en la agenda de Trump".

Milei confirmó su asistencia en un viaje relámpago que culminaría este mismo jueves a la noche, para encontrarse con Trump, en medio de las negociaciones a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyo directorio, EE.UU. tiene fuerte injerencia.

Pero luego de que el gobierno republicano anunciara los mentados cambios en los aranceles que ponen en jaque a los mercados internacionales, en el Gobierno confirmaron la visita.

Javier Milei Toto Caputo Karina Milei.jpg

Como gesto de agradecimiento, la Argentina quedó ubicada dentro del grupo de países a los que les aplicará una suba del 10 por ciento.

Sin que trascendieran más detalles de la agenda oficial, Milei llegó a EE.UU. este jueves acompañado por una reducida comitiva integrada por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para participar de una ceremonia de entrega de premios por sus políticas libertarias, pasadas las 18 hs de Argentina. Trump llegaría pasadsas las 21,30hs.

El anterior encuentro que Milei mantuvo con Trump fue el pasado 22 de febrero, en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Washington, los presidentes Javier Milei y Donald Trump se reunieron en el hotel Gaylord de Maryland luego del discurso del mandatario noreamericano. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado el encuentro.

Minutos antes, el presidente estadounidense aprovechó su discurso para destacar el trabajo de Milei, quien lo seguía desde la primera fila: “Estoy orgulloso de vos. Hay que hacer a la Argentina grande de nuevo”.

Noticia en desarrollo